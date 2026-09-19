Kuaför ücretlerinde şeffaflık çağrısı: tüketici önce fiyatı bilmeli

Kuaför ücretlerinde şeffaflık talebi

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, kuaför ve güzellik salonlarında gözlenen büyük fiyat dalgalanmalarına dikkat çekti. İspirli, hizmet öncesinde ücretin açıkça bildirilmesi ve yapılan ödemenin fiş veya fatura ile belgelendirilmesinin tüketici hakkı olduğunu vurguladı.

Artan ücret farklılıkları ve örnek vakalar:

İspirli son dönemde özellikle saç boyama, balyaj ve bakım işlemlerinde işletmeler arasında ciddi fiyat farkları olduğunu belirtti. Sosyal medyaya yansıyan bir örnekte boya ve balyaj işlemi için 23 bin lira ödendiği iddiası yer aldı.

Benzer hizmetler için fiyatların 8 bin liradan başlayıp 20-23 bin liraya kadar çıktığına işaret eden İspirli, konunun yalnızca rakamların büyüklüğü olmadığını; tüketicinin hizmet öncesinde ne kadar ödeyeceğini bilme hakkının bulunduğunu kaydetti.

Tüketicinin önceden bilgilendirilmesi ve onayı:

İspirli, 'Bir işletmede 8 bin liraya sunulan bir hizmetin başka bir işletmede daha yüksek bir bedelle sunulması mümkün olabilir. Ancak tüketici kuaför koltuğuna oturmadan önce hangi işlem için ne kadar ödeyeceğini açıkça bilmelidir.' dedi. İşlem tamamlandıktan sonra 'saçınız uzundu, daha fazla ürün kullanıldı, ekstra bakım yapıldı' gibi gerekçelerle beklenmedik bir hesapla karşılaşılmaması için ek hizmetlerin önceden bildirilmesi ve tüketicinin onayının alınması gerektiğini söyledi.

Belgelendirme ve kayıt dışılığı önleme:

İspirli, yüksek tutarlarda ücret tahsil edilmesine rağmen fiş veya fatura verilmediğine ilişkin şikâyetlerin olduğunu aktardı. 'Bugün 10 bin, 15 bin, 20 bin, hatta 23 bin liraya ulaşan kuaför işlemlerinden söz ediyoruz. Buna rağmen tüketicilerden ''Ödememi yaptım ancak fiş veya fatura verilmedi'' şeklinde şikâyetler geliyor.' ifadelerini kullandı ve vatandaşların yaptıkları ödemelerin belgesini mutlaka talep etmesi gerektiğini vurguladı.

Belge verilmemesi halinde ilgili mercilere başvurmanın önemine dikkat çeken İspirli, kayıt dışılığın hem kamuyu hem de hakkını arayan tüketiciyi mağdur edeceğini belirtti.

TÜKODER'den denetim çağrısı:

İspirli, kuaför ve güzellik salonlarında fiyat tarifelerinin tüketicilerin rahatça görebileceği şekilde bulundurulmasının önemine işaret etti ve fiyatlandırma, ön bilgilendirme ile tahsilatların belgelendirilmesi konusunda denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.

İspirli sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Biz kimsenin emeğinin karşılığını almasına karşı değiliz. Kuaför de emeğinin karşılığını alsın, ancak tüketici de neye ne kadar ödediğini önceden bilsin ve ödediği paranın belgesini alabilsin. Fiyatlar şeffaf, hizmetler kayıtlı ve rekabet adil olmalıdır. Tüketici sahipsiz değildir.'

TÜKETİCİYİ KORUMA DERNEĞİ (TÜKODER) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI GAMZE İSPİRLİ, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA UYGULANAN FİYATLARA İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNE DİKKAT ÇEKEREK, HİZMET ÖNCESİNDE FİYATLARIN AÇIKÇA BİLDİRİLMESİ VE YAPILAN ÖDEMELERİN FİŞ VEYA FATURA İLE BELGELENDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ.