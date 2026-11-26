Kuaförde traş sırasında boğulma tehlikesi: dükkan sahibi heimlich ile müdahale etti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkek kuaföründe traş olan müşteri A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. Olayı fark eden dükkan sahibi Muammer Dalkıran, hemen müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

olanın gelişimi:

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak üzerindeki iş yerinde gerçekleşen olayda, traş sırasında nefes borusuna kaçan şeker solunumunu engelledi. Dükkan sahibi Muammer Dalkıran, müşteri A.K.'ye uyguladığı heimlich manevrası sonucu tıkalı parçacığın çıkmasını sağladı ve A.K. rahat bir nefes aldı.

görüntüler ve müdahale:

Müdahale anı ve sonrasına ilişkin görüntüler iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda Dalkıran'ın hızlı ve etkili müdahalesi görülüyor. Olay, ani boğulma riskine karşı temel müdahalelerin önemini bir kez daha gösterdi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE BİR ERKEK KUAFÖRÜNDE TRAŞ SIRASINDA NEFES BORUSUNA ŞEKER KAÇAN MÜŞTERİYİ DÜKKAN SAHİBİ HEİMLİCH MANEVRASI YAPARAK, KURTARDI. O ANLAR İŞ YERİNİN KAMERASINA YANSIDI.