Küçük Büşra vakasında deliller adli tıbbın yanıtını bekliyor

Kayıp Büşra soruşturmasında adli tıp raporu bekleniyor

Soruşturma, 10 Ekim 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında, Sivas'ın Divriği ilçesi Göndüren Köyü kırsalında hayvancılık yapan E. B (25) yanında uyumakta olan 11 aylık öz kızı Büşra'nın kaybolduğu ihbarıyla başladı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmalarda, ilk günden itibaren soruşturmayı yönlendirebilecek delillerin tespit edilmesine öncelik verildi.

Buluntuların forensik incelemesi:

Arama çalışmalarının ilk gününde, ailenin ikamet ettiği çadıra yaklaşık 3 km uzaklıkta, Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen t-shirt, zıbın ve alt bebek bezi bulundu. Bu buluntular, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek başka bir iz olup olmadığının belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna gönderildi. Kurumdan gelecek tespitler, eşyaların gerçekten Büşra'ya ait olup olmadığını ve soruşturmadaki yönü netleştirecek bulguları ortaya koyacak.

Arama çalışmaları ve tutuklamalar:

Kırsalda AFAD, UMKE, Jandarma ile diğer ekipler, iz takip köpeği ve dron desteğiyle aramalara katıldı; çalışmalar aralıksız sürdürülmesine rağmen Büşra'ya canlı veya cansız ulaşılamadı. Soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler veren ve sürekli ifade değiştiren anne, baba Y,B ve toplamda 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için beklenen adli tıp sonuçları, soruşturmanın bir sonraki aşamasını belirleyecek. Yetkililer, gelen raporlar doğrultusunda delilleri değerlendirecek ve soruşturmanın seyrini kamuoyuyla paylaşacak.

KAYIP 11 AYLIK BÜŞRA BEBEĞİN ARAMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA 3 KM UZAKLIKTA BULUNAN VE BÜŞRA’YA AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN T-SHİRT, ZIBIN VE ALT BEBEK BEZİNDEN ÇIKACAK ADLİ TIP SONUÇLARI BEKLENİYOR (ARŞİV)