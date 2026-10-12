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Küçük çocuk annesini korumak için sokakta müdahale etti

Adana Çukurova'da öğle saatlerinde bir kadın sokakta darp edildi; annesini korumak için çocuklardan biri saldırgana müdahale etti ve anlar kayda geçti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 16:14

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Küçük çocuk annesini korumak için sokakta müdahale etti

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi'nde, öğle saatlerinde bir tartışma kavgaya dönüştü. İsimleri henüz açıklanmayan taraflar arasında başlayan anlaşmazlık sırasında, erkek olduğu öğrenilen kişi kadına fiziki müdahalede bulundu.

Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından fark edildi ve saldırı anı sokakta bulunanlar tarafından izlendi.

çocuğun müdahalesi:

Annelerinin yere düştüğünü gören çocuklardan biri, annesini darbeden kişiye doğru giderek iterek müdahale etti. Çocuğun tepkisi kısa sürede olayın seyrini etkiledi.

Tüm bu anlar, olay yerinde bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kayda alındı; görüntülerde olayın gelişimi saniye saniye görülüyor.

ADANA’DA BİR KİŞİ SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINI DÖVDÜ. O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENİRKEN...

ADANA’DA BİR KİŞİ SOKAK ORTASINDA TARTIŞTIĞI KADINI DÖVDÜ. O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENİRKEN KADININ ÇOCUĞU, ANNESİNİ DÖVEN KİŞİYE MÜDAHALE ETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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