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Küçük Eslem'e veda: Bartın'da toprağa verildi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, Bartın Güvendik Mahallesi'nde düzenlenen törenle defnedildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçük Eslem'e veda: Bartın'da toprağa verildi

Eslem Sare Bulut son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Başakşehir'de bir okulda gerçekleşen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut, memleketi Bartın'ın Kumluca beldesi Güvendik Mahallesi'nde toprağa verildi. Olay, Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi; saldırıda toplam 8 öğrenci yaralanmıştı.

saldırı ve yaralıların durumu:

Saldırının ardından Eslem Sare Bulut hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda yaralanan diğer öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, bu öğrencilerden 7'sinin çeşitli hastanelerde takip altında olduğu bildirildi. Okul ve sağlık yetkililerinin müdahalesi sonrası yaralıların durumuyla ilgili açıklamalar takip ediliyor.

cenaze töreni ve katılımcılar:

Cenaze için Güvendik Mahalle Camii'nde öğle namazının ardından tören düzenlendi. Kılınan cenaze namazı sonrasında Eslem Sare'nin cenazesi dualar eşliğinde aile mezarlığına defnedildi. Törene Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il ve ilçe protokolü ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ve önceki dönem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti. Aile ve yakınları ile bölge halkı törende büyük üzüntü yaşadı, vatandaşlar aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Eslem Sare Bulut'un ailesi ve yakın çevresi, yaşanan kayıp nedeniyle derin bir yasa bürünürken, yaralanan diğer öğrencilerin tedavileri ve olayla ilgili gelişmeler kamuoyunun takibinde kalmaya devam ediyor.

Okulda bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare, Bartın’da toprağa...

Okulda bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Eslem Sare, Bartın’da toprağa verildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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