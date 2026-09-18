Küçük gruplarla büyük adımlar: Yeşilyurt'ta yüzme eğitimi başlıyor

Yeşilyurt Belediyesi yüzme kurslarını başlatıyor

Yeşilyurt Belediyesi, çocukların ve kadınların yüzme sporuyla daha yakından buluşmalarını sağlamak amacıyla yeni yüzme kurslarını hayata geçiriyor. Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü gözetiminde düzenlenecek eğitimler, katılımcılara profesyonel bir ortamda beceri kazandırmayı ve güvenli yüzme alışkanlığı oluşturmayı hedefliyor.

Eğitim düzeni ve grup yapısı:

Kurslar, Yeşilyurt Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılacak ve özellikle kadınlar ile çocuklara yönelik planlanacak. Eğitimler, daha fazla birebir ilgi sağlamak için 5 kişilik VIP gruplar halinde yürütülecek. Her bir katılımcıya yönelik ilerleme takibi yapılacak ve toplam 8 seans üzerinden program uygulanacak.

Hedefler ve güvenlik anlayışı:

Programın öncelikleri arasında temel yüzme becerilerinin kazandırılması, teknik gelişim ve suya alışma süreçlerinin güvenli şekilde yönetilmesi yer alıyor. Eğitmen kadrosu alanında uzman kişilerden oluşacak ve küçük grup yapısı sayesinde katılımcıların performansları yakından takip edilecek. Belediyenin açıkladığı anlayış, kaliteli ve güvenli eğitim sunmak üzerine kurgulanmış durumda.

Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, sporun her yaş grubunda yaygınlaştırılmasının ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkat çekerek kurslara tüm kadın ve çocukları davet etti. Kayıt ve detaylı bilgi için 0507 377 17 44 numaralı telefon üzerinden iletişime geçilebilir.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZUNDA YÜZME KURSLARI BAŞLIYOR