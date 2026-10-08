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Küçük ihmal büyük önlem: unutulan tost ekmeği ekipleri harekete geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir iş merkezinin 2. katında tosta unutulan ekmek yoğun duman oluşturdu; itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edilerek müdahale etti.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 21:28

GÜNCELLEME: 08 Ekim 2026 - 21:29

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Küçük ihmal büyük önlem: unutulan tost ekmeği ekipleri harekete geçirdi

Küçük ihmal büyük önlem: unutulan tost ekmeği ekipleri harekete geçirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2. katında gündelik bir ihmal, ekiplerin sevk edilmesine yol açtı. İş yeri sahibi ofisin kapısını açtığında yoğun bir dumanla karşılaştı ve durumu yetkililere bildirdi.

olayın gelişimi:

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, yoğun dumanın tost makinesinde unutulan ekmek nedeniyle oluştuğu belirlendi. Dumanın kaynağı tespit edildikten sonra gerekli adımlar hızlıca planlandı.

ekiplerin müdahalesi:

Haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve iş yeri sahibinin ortak müdahalesiyle, yanan ekmek makineden alınarak duman kaynağı ortadan kaldırıldı. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.

Olayda yangın büyümeden sonlandırıldı; ekiplerin hızlı müdahalesi, daha geniş çaplı bir hasarın önüne geçtiği şekilde değerlendirildi.

BİR İŞ MERKEZİNİN 2. KATINDA MEYDANA GELEN OLAYDA, İŞ YERİ SAHİBİ OFİSİN KAPISINI AÇTIĞINDA YOĞUN...

BİR İŞ MERKEZİNİN 2. KATINDA MEYDANA GELEN OLAYDA, İŞ YERİ SAHİBİ OFİSİN KAPISINI AÇTIĞINDA YOĞUN DUMANLA KARŞILAŞTI. HABER VERİLMESİ ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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