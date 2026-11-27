Erzincan'da çocuklar üretimi yerinde gördü

Erzincan'da düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı kapsamında Gazi İlkokulu 4. sınıf öğrencileri tarım ve ormancılık faaliyetlerini saha gezileriyle tanıma fırsatı buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen program, öğrencilere üretimin aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi.

Ziyaret rotası:

İki günlük program kapsamında öğrenciler Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Erzincan Orman Fidanlığı'nı ziyaret etti. Gezi boyunca Sılbıslı Kadınlar Kooperatifi, Tahtalı Kardeşler Seraları ile mantar üretim tesisleri de dolaşılarak tarımsal üretimden seracılığa, mantar yetiştiriciliğinden orman yönetimine kadar farklı üretim alanları yerinde gösterildi.

Amaç ve kazanımlar:

Ziyaretlerde öğrencilere iki günlük eğitimler verildi; tarım, hayvancılık, ormancılık, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir üretim konularında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar üretimin tarladan sofraya uzanan aşamalarını gözlemleyerek pratik bilgiler edindi ve çevre bilinci hakkında farkındalık kazandı. Kampın amacı; erken yaşta tarıma ilgi uyandırmak, üretimin önemini kavratmak ve sürdürülebilir yaklaşımları benimsetmektir.

Program, saha ziyaretleriyle teorik bilgiyi somut deneyimlerle pekiştirirken, öğrencilerin tarıma dair merakını artırmayı ve yerel üretim süreçlerini anlamalarını sağlamayı hedefledi.

ERZİNCAN'DA ÖĞRENCİLER LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI'NDA ÜRETİM ALANLARINI TANIDI