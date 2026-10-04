Küçük Meryem Teknofest'te kokpite oturdu ve F-16 hayalini yaşadı

Teknofest sahnesinde küçük bir merak

6 yaşındaki Meryem Hafsa Reşat, bebekliğinden bu yana gökyüzündeki uçakları camdan izliyordu; ailesinin aldığı F-16 maketiyle başlayan ilgi, onu TEKNOFEST’e kadar getirdi. İstanbul’dan sadece uçakları görmek için Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki festivale gelen Meryem, annesinin diktiği pilot üniformalarını giyerek alanda dolaştı.

Yakından tanıma fırsatı:

Festivalde yerli ve milli uçaklar ile helikopterleri yakından inceleyen Meryem, görevli pilotlardan teknik ve görsel bilgiler aldı. Pilotların eşliğinde kokpite oturup panelleri ve kokpit düzenini gözlemleme şansı buldu; alanda bulunan pilotlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Meryem, TEKNOFEST’te gördüklerini ve hissettiklerini aktarırken, “İstanbul’dan sırf uçakları görmek için geldim ve uçaklar benim hayal alanım. Bence herkesin gelip görmesi gereken imkanlar bunlar. Yerli ve milli ürünlerimize çok ilgi duyuyorum. Büyüyünce pilot olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Ufuk açan bir deneyim:

Merhum Özdemir Bayraktar’ın “Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun” mottosuyla yola çıkan TEKNOFEST, Meryem gibi küçük ziyaretçilere havacılık ve teknolojiye dair somut deneyimler sunmayı hedefliyor. Meryem, özellikle SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları gösterilerine hayran kaldığını belirtti ve pilotluğun kolay olmadığını düşünse de çaba ile başarılabileceğine inandığını söyledi.

Gözlemleri, fotoğrafları ve pilotlarla kurduğu kısa sohbetler sonrası Meryem alandan mutlu ayrıldı; ailesiyle birlikte gelecekteki adımlarını hayal ederek İstanbul’a geri döndü.

İSTANBUL'DAN YALNIZCA UÇAKLARI GÖRMEK İÇİN ŞANLIURFA'YA GELEN MERYEM HAFSA, ANNESİNİN DİKTİĞİ PİLOT ÜNİFORMALARINI GİYEREK FESTİVAL ALANINI GEZDİ.