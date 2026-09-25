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Küçük sanayi sitesinde başıboş dolaşan dokuz keçi için esnaf nöbette

Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah iş yerini açan esnaf, inşaat alanında dolaşan 9 keçiyi topladı; sahibi için bekleyiş sürüyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Küçük sanayi sitesinde başıboş dolaşan dokuz keçi için esnaf nöbette

Küçük sanayi sitesinde başıboş dolaşan dokuz keçi için esnaf nöbette

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde sabah iş yerini açan esnaf, bir inşaat alanında 9 keçi gördü ve hayvanları topladı. Keçilerin sahibi henüz ortaya çıkmadı; esnaf, hayvanları koruma amaçlı bölgede bekletiyor.

keçilerin bulunduğu alan ve ilk müdahale:

Esnafın aktardığına göre keçiler, yıkılmış bir iş yerine ait inşaat alanında bir araya getirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan süreçte hayvanlar karşı sokaktan gelmiş durumda bulundu ve bölgedeki çalışanlarla birlikte güvenlikçi arkadaşlar nöbete başladı. Toplanan keçiler geçici olarak inşaat alanında tutuluyor.

esnafın çağrısı ve bekleyiş:

Keçileri bulan esnaf Ahmet Gökpur, durumu yetkili kurumlara bildirdiklerini ancak henüz dönüş olmadığını söyledi. Gökpur, "9 keçi sahipsiz olduğu için yıkılan bir iş yeri içindeki inşaat alanında hayvanları bekletiyoruz. Keçilerin sahiplerini bekliyoruz. Sabah saat 7’den bu yana bekliyoruz. Hayvanlar karşı sokaktan geldi dolaştılar ve burada biz ve güvenlikçi arkadaşlarla bekliyoruz nöbetteyiz. İlgili kurumları aradık ancak gelen giden olmadı sahibini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf, keçilerin sağlıklı görünmesine rağmen sahibinin bir an önce çıkıp hayvanları teslim almasını bekliyor. Sahibi olduğu iddia edilen kişilerin ya da hayvanları tanıyanların esnafla iletişime geçmesi isteniyor.

KEÇİLERİ BULAN ESNAF AHMET GÖKPUR, &quot;HAYVANLAR KARŞI SOKAKTAN GELDİ DOLAŞTILAR VE BURADA BİZ VE...

KEÇİLERİ BULAN ESNAF AHMET GÖKPUR, "HAYVANLAR KARŞI SOKAKTAN GELDİ DOLAŞTILAR VE BURADA BİZ VE GÜVENLİKÇİ ARKADAŞLARLA BEKLİYORUZ NÖBETTEYİZ. İLGİLİ KURUMLARI ARADIK ANCAK GELEN GİDEN OLMADI SAHİBİNİ BEKLİYORUZ" DEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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