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Küçük tezgahından dünyaya kilim dokuyan usta

Gaziantep'te 84 yaşındaki kilim ustası Yaşar Elbir, 3 metrekarelik dükkanında günde iki kilim dokuyor; el emeği ürünleri ABD, Almanya ve Fransa'ya gidiyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küçük tezgahından dünyaya kilim dokuyan usta

84 yaşında el tezgahının başında

Gaziantep'te yaşayan kilim ustası Yaşar Elbir, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini küçük atölyesinde sürdürüyor. 1942 Gaziantep Şahinbey doğumlu olan Elbir, 1995 yılından bu yana kilim dokuyor ve geleneksel motifleri kendine özgü yorumlarla işliyor. Atölyesi sadece 3 metrekare büyüklüğünde; bu sınırlı alanda eski tip el tezgahıyla çalışmayı sürdürüyor.

El dokumasının üretim ritmi ve talep:

Elbir, günde ortalama iki kilim dokuduğunu belirtiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle makine üretimi kilimlerin yaygınlaştığı bir dönemde, Elbir’in el emeği ürünleri hâlâ talep görüyor. Kilimler geleneksel olarak sedir, divan ve duvar süsü olarak kullanılıyor; Elbir de bu kullanımlara uygun, dayanıklı ürünler hazırlıyor. Ustanın ürettiği kilimler iç piyasaya olduğu kadar dış pazarlara da gönderiliyor.

Yurt dışına uzanan el emeği:

Elbir, ürünlerini başta Türkiye içindeki çeşitli iller olmak üzere ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelere gönderdiğini söylüyor. İhracat ağı sınırlı bir atölye ölçeğinde olsa da el dokuması kilimlere olan ilgi, bu küçük atölyeden çıkan işlerin yurt dışına ulaşmasını sağlıyor. Usta, üretimin sağlıklı ve geleneksel yöntemlerle yapıldığını vurguluyor.

Elbir, mesleğin sürdürülebilir olması için çaba gösteriyor; yanında öğrenci olarak yetiştirdiği kişiler bulunuyor ve mesleği aktarmayı amaçlıyor. "Bu mesleği yapan benden başka kimse kalmadı" diyen usta, isteyenleri öğretmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Küçük dükkanında, eski tezgah başında dokunan kilimler hem yerel kültürün bir parçası hem de el işçiliğinin uluslararası talep gören örnekleri olarak yaşamını sürdürüyor.

3 METREKARELİK DÜKKANINDA DOKUDUĞU KİLİMLERİ DÜNYAYA GÖNDERİYOR

3 METREKARELİK DÜKKANINDA DOKUDUĞU KİLİMLERİ DÜNYAYA GÖNDERİYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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