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Küçük Umay'ın 5 günlük yaşam mücadelesi sona erdi

3 aylık Umay Kocakurt, Amasra'daki kazada ağır yaralanmıştı; 5 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi, annesi Cansu Kocakurt ise kaza yerinde öldü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Küçük Umay'ın 5 günlük yaşam mücadelesi sona erdi

Kaza ve ardından gelen kayıp

16 Eylül 2026 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde seyir halindeki 78 BL 591 plakalı otomobil, sürücü H.K. (73) idaresinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada müzik öğretmeni Cansu Kocakurt olay yerinde hayatını kaybetti; araçta ağır yaralanan 3 aylık Umay Kocakurt ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Tedavi süreci ve ölüm:

Umay bebek, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımında tedavi altına alındı. Hastanede sürdürülen 5 günlük yaşam mücadelesinin sonunda Umay bebeğin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Otopsi ve cenaze işlemleri:

Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Umay bebeğin cenazesinin memleketi Karabük’e gönderileceği belirtildi. Annesinin ardından hayatını kaybeden Umay bebeğin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

BARTIN’IN AMASRA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN 3 AYLIK BEBEK UMAY...

BARTIN’IN AMASRA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN 3 AYLIK BEBEK UMAY KOCAKURT, TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 5 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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