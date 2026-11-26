Etkinlikler ve hedefler:

Kars’ta Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla il genelinde düzenlenen farkındalık etkinliklerinde çocuklara balık tüketiminin önemi anlatıldı. Organizasyonları Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlükleri üstlendi ve programların temel amacı genç yaşta sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak olarak açıklandı.

Etkinlikler kapsamında yapılan bilgilendirmelerde, su ürünlerinin insan sağlığına katkıları ve dengeli beslenmedeki yerine dikkat çekildi. Çocuklara küçük porsiyonlarda balık ikram edilerek balık tüketiminin alışkanlık haline gelmesi hedeflendi.

Alabalık üretim süreçleri tanıtıldı:

Program çerçevesinde düzenlenen ziyaretlerle alabalık üretim tesisleri gezildi. Bu ziyaretlerde çocuklara balıkların yetiştirilme aşamaları, üretim süreçleri ve balığın sofraya ulaşana kadar geçirdiği yolculuk adım adım anlatıldı. Saha gösterimleriyle üretim zincirinin temel unsurları somut örneklerle sunuldu.

Su kaynakları ve gelecek bilinci:

Etkinliklerde ayrıca su kaynaklarının korunmasının önemi vurgulandı. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce su kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğu belirtildi ve çocuklarda doğal kaynaklara saygı ile su ürünleri tüketimi konularında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Gerçekleştirilen faaliyetler, hem bölgesel üretimi tanıtmayı hem de küçük yaştan başlayarak sağlıklı beslenme tercihlerini desteklemeyi hedefleyen çok yönlü bir yaklaşım sergiledi.

KARS’TA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ: ÇOCUKLARA BALIK TÜKETİMİNİN ÖNEMİ ANLATILDI(KARS-İHA)