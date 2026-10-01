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Küçük yaşta büyük farkındalık: Köşk'te anaokulunda gıda israfı eğitimi

Köşk Anaokulu'nda 29 Eylül'de Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri, miniklere gıda israfını önleme ve bilinçli tüketim davranışlarını anlattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Küçük yaşta büyük farkındalık: Köşk'te anaokulunda gıda israfı eğitimi

Köşk'te anaokulunda gıda israfına yönelik eğitim

29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü kapsamında Aydın'ın Köşk ilçesinde Köşk Anaokulu'nda bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gıda birimi mühendisleri tarafından yürütüldü.

Eğitimin içeriği:

Minik öğrencilere, yaş ve gelişim düzeylerine uygun yöntemlerle gıda israfının önlenmesi ve gıdanın bilinçli tüketilmesi anlatıldı. Eğitimde görsel malzemeler, basit örnekler ve günlük yaşamdan alınan davranış önerileri kullanılarak çocukların konuyu kavraması hedeflendi. Etkinlikte özellikle yiyecekleri israf etmemeye yönelik günlük uygulamalar üzerinde duruldu.

Erken yaşta farkındalığın hedefleri:

Yetkililer, çocuklara küçük yaşta verilen bu tür bilgilerin ilerleyen yıllarda daha bilinçli tüketim alışkanlıklarının oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti. Eğitim, hem bireysel davranış değişikliklerini teşvik etmeyi hem de toplum genelinde gıda israfının azaltılmasına yönelik uzun vadeli bir kazanım yaratmayı amaçladı.

Çalışma, 29 Eylül'ün anlamına uygun olarak yerel düzeyde farkındalık yaratmayı ve ailelerde de benzer tutumların benimsenmesini desteklemeyi hedefledi.

29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA KÖŞK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE...

29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ KAPSAMINDA KÖŞK ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNE GIDA İSRAFININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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