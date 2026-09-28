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Küçük yaşta kaybettiklerini perukla yeniden veren Asiye Koçuk

12 yaşında geçirdiği kaza sonrası saç ve kulaklarını kaybeden Asiye Koçuk, 34 yıldır peruk yapıyor ve maddi imkânsızı kanser hastalarına ücretsiz destekliyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Küçük yaşta kaybettiklerini perukla yeniden veren Asiye Koçuk

Asiye Koçuk'un dönüşümü:

Henüz 12 yaşındayken çalıştığı tarlada biçerdöver makinesine düşen ve ağır yaralanan Asiye Koçuk, uzun süren tedavi sürecinin ardından hem saçlarını hem de kulaklarını kaybetti. Yaklaşık üç buçuk yıl hastanede kalan Koçuk, iyileşmenin ardından aynaya baktığında yaşadığı büyük yıkımı ve psikolojik zorluğu yıllarca taşıdı.

Kaza ve tedavi süreci:

Çocuk yaşta başlayan bu trajedi, Koçuk'un hayatını kökten değiştirdi. Ailesinin sorumlulukları nedeniyle ilkokulu tamamlayamayan Koçuk, gençlik yıllarında kendiyle barışmak ve yeniden öz güven kazanmak için bir peruk sahibi olmanın yollarını aradı. 18 yaşına geldiğinde peruk almak için biriktirmeye başladı; bu süreç onu perukçuluk mesleğine yönlendirdi ve çırak olarak işe başladı.

Perukçuluk kariyeri ve uluslararası başarılar:

Yıllar içinde mesleğinde ustalaşan Koçuk, bugün 34 yıldır peruk yapıyor. El becerisi ve hızıyla dikkat çeken kadın, ’Bir dakikada 15 peruk takıp çıkarabiliyorum.’ diyerek deneyimini özetliyor. Tasarımlarıyla yurt dışında da tanınan Koçuk, Fransa ve Ukraynada ödüller aldı ve mesleğinde uluslararası başarılar elde etti.

Başka kadınlara umut olmak:

Kendi yaşadığı zorluğu bilen Koçuk, özellikle kanser tedavisi gören ve maddi imkânı olmayan kadınlara destek veriyor. Türkiye’nin farklı bölgelerine, özellikle Doğu Anadoluya gönderdiği peruklarla pek çok kadının yeniden kendine güvenmesini sağladı. Koçuk, maddi durumu yetersiz olan hastalara perukları ücretsiz ulaştırmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylüyor: ’Para karşılığında saç satmaktan çok, hediye verdiğim insanların mutluluğunu görmek bana güç veriyor.’

Geçmişte dışlanma ve alaylara maruz kalan Koçuk, bu olumsuz deneyimleri mesleğinde daha da başarılı olmak için bir itici güç olarak kullandı. ’Benimle dalga geçtiler, beni dışladılar. Ama hırslı biriyim. Duyduğum hakaretler bana daha çok güç verdi. Daha iyisini yapmak için çalıştım ve en iyi peruğu yapmaya uğraştım’ sözleri, bu iradenin özetini veriyor.

Peruklarını hazırlarken gerçek saç kullandığını belirten Koçuk, her bağışı büyük bir titizlikle hazırlıyor: ’Saçı okşar gibi perukları hazırlıyorum. Çünkü biliyorum ki o peruk bir kadını çok mutlu edecek, ona yeniden özgüven verecek.’ Yaşadığı tüm acıların geride kaldığını ifade eden Koçuk, bugün insanların yüzündeki mutluluğu kendi en büyük kazancı olarak görüyor ve hayatına şu sözlerle anlam veriyor: ’Allah benden gümüşümü aldı, bana sonsuz bir pırlanta hediye etti.’

KÜÇÜK YAŞTA GEÇİRDİĞİ KORKUNÇ İŞ KAZASINDA SAÇLARINI VE KULAKLARINI KAYBEDEN 51 YAŞINDAKİ ASİYE...

KÜÇÜK YAŞTA GEÇİRDİĞİ KORKUNÇ İŞ KAZASINDA SAÇLARINI VE KULAKLARINI KAYBEDEN 51 YAŞINDAKİ ASİYE KOÇUK, YAŞADIĞI BÜYÜK ACININ ARDINDAN KENDİSİNİ PERUK YAPIMINA ADADI. 34 YILDIR MESLEĞİNİ SÜRDÜREN KOÇUK, ÖZELLİKLE KANSER TEDAVİSİ GÖREN VE MADDİ İMKÂNI OLMAYAN KADINLARA ÜCRETSİZ PERUK GÖNDEREREK ONLARIN YENİDEN ÖZGÜVEN KAZANMALARINA YARDIMCI OLUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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