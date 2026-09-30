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Küçük yolculara büyük sorumluluk: Bayburt'ta ilkokulda trafik eğitimi

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı, Konursu Köyü İlkokulu'ndaki öğrencilere yaş gruplarına uygun trafik eğitimi verdi; boyama kitaplarıyla farkındalık artırıldı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 07:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Küçük yolculara büyük sorumluluk: Bayburt'ta ilkokulda trafik eğitimi

Bayburt'ta okul çocuklarına trafik bilinci

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konursu Köyü İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. Etkinlikte öğretici anlatımlar ve örnek durumlarla, öğrencilerin trafikte karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı bilinçlenmeleri hedeflendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde yaya güvenliği, güvenli yolculuk kuralları, kavşak ve yaya geçitlerinde dikkat edilmesi gerekenler gibi temel konular yaş gruplarına uygun açıklamalarla işlendi. Jandarma personeli, günlük hayattan örnekler vererek trafik kurallarına uymanın önemi ve dikkatli davranışların kazandıracağı güvenlik üzerine vurgu yaptı.

Görsel ve uygulamalı destek:

Çocukların öğrenme etkinliğini artırmak için eğitim materyalleri kullanıldı ve eğitimin sonunda öğrencilere boyama kitabı dağıtıldı. Bu görsel destek, konunun pekiştirilmesine yardımcı olurken aile içinde trafikle ilgili konuşmaların başlamasına da katkı sağlıyor. Dağıtılan materyallerle farkındalık oluşturma amaçlandı.

Yerel iş birliğinin etkisi:

Konursu Köyü'nde gerçekleştirilen çalışma, okul ile jandarma arasındaki iş birliğinin erken yaşta trafik bilinci oluşturmadaki rolünü ortaya koyuyor. Bu tür yerel girişimler, çocukların güvenli davranışları benimsemesine ve trafik kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor.

BAYBURT’TA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

BAYBURT’TA İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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