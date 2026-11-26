Küçükçekmece'de yürütülen soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, üç gün önce suç örgütüne yönelik bir operasyon düzenlendi. Operasyonun hedefi, silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması olarak açıklandı.

Operasyonun yürütülmesi:

Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, çeşitli adreslerde arama ve gözaltı işlemleri uygulandı; toplamda 56 kişi gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemler:

Gözaltına alınan suç örgütü mensubu 56 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayla ilgili detaylar ve adli süreç hakkında yetkililerden yapılacak bilgilendirme bekleniyor. Adliyedeki işlemler devam ediyor.

İstanbul'da yakalanan 56 çete üyesi adliyeye sevk edildi