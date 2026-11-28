olayın gelişimi:

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında, 23 Kasım Pazartesi günü saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ilk müdahaleler sonrası Emrullah Savaş (20) ve Berkay Ellik (26) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında ağır yaralanan Tamer Kaya (29) ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; böylece can kaybı 3 oldu. Olayda toplam 6 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı ve bir kişinin tedavisi sürüyor.

sığınak bölümü ve yangının nedeni:

Yapılan incelemede, binanın sığınak olarak planlanan bölümünün 11 odaya bölündüğü ve bu odaların stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği tespit edildi. İlk değerlendirmelerde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği düşünüldü, ancak polis ekiplerinin çalışması sonucu yangının kundaklama sonucu başladığı belirlendi.

görüntüler ve şüphelinin yakalanması:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin taksiyle sokağa geldiğini, binaya birkaç kez girip çıktığını ve şüphelinin binadan ayrılmasının ardından yangının başladığını tespit etti. Görüntüler üzerinden kimliği belirlenen Bayram Bulut Ö. (32), Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde binayı kundakladığını kabul ettiği, hakkında 24 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor.

TAMER KAYA (29) HAYATINI KAYBETTİ.