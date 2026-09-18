Küçükçekmece'de dönüşüm çalışmasında çökme: iki kişi son anda kurtarıldı

olayın ayrıntıları:

Olay, saat 20.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki Şirin Sitesi sınırlarında yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren 8 katlı bir binanın önce bir kısmı çökmüş, ardından ayakta kalan bölümün de kendiliğinden göçtüğü belirtildi.

Çökme anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen iki kişinin enkaz tehlikesini fark edip son anda uzaklaştıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar yer aldı. Olay sırasında bir iş yerinin hasar gördüğü bilgisi de paylaşıldı.

ekiplerin müdahalesi ve arama kurtarma çalışmaları:

Kısa süreli paniğin ardından yapılan ihbar üzerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD ve itfaiye ekipleri göçük altında kişi olabileceği yönündeki iddialar üzerine köpekli (K9) arama çalışmalarına başladı.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olay esnasında hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşın sağlık ekiplerine teslim edilerek tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği; yaralıların durumunun yakından takip edildiği bildirildi. Belediyenin ilgili birimleri, itfaiye ve emniyet ekiplerinin olay mahallinde tüm güvenlik önlemlerini aldığı vurgulandı.

sonraki adımlar ve değerlendirme:

Belediye açıklamasına göre, çevredeki kişilerin ifadeleri doğrultusunda enkaz alanında bulunma ihtimali değerlendirilen komşular için arama kurtarma ve K9 ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca K9 aramalarının ardından belediye arama kurtarma ekibi KÜBAK tarafından sesli-akustik dinleme ve termal kamera ile ikinci kontroller gerçekleştirileceği kaydedildi.

Olay yeri çalışmaları, arama faaliyetleri ve sağlık değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra elde edilecek bulguların nihai rapora işleneceği ve konuyla ilgili detaylı bilgilendirmenin belediye kanalları aracılığıyla paylaşılacağı bildirildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve ekiplerin ilk müdahalesi, olayın nedenine dair resmi soruşturma ve raporlamanın ardından daha net bir tablo ortaya koyacak.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKIMI SÜREN BİNANIN KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜĞÜ VE 2 KİŞİNİN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.