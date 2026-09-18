Küçükçekmece'de dönüşüm kapsamındaki yapı akşam saatlerinde aniden çöktü

Küçükçekmece sınırlarında, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir yapı, akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü. Olayın ayrıntıları ve nedenleri henüz kamuoyuna tam olarak yansımadı.

olayın ayrıntıları:

Çökme, dönüşüm bölgesi kapsamında kayıtlı bir binada gerçekleşti. Mevcut bilgiler, çökmenin akşam saatlerinde meydana geldiğini ve yapının kentsel dönüşüm kapsamında olduğunu ortaya koyuyor.

dönüşüm süreci ve güvenlik açısından taşıdığı anlam:

Bu tür vakalar, kentsel dönüşüm projelerinde uygulama, denetim ve yapı güvenliği boyutlarının önemini öne çıkarıyor. Olay, sürecin şeffaflığı, teknik denetimler ve yapı güvenliği uygulamalarının yeniden tartışılmasına zemin oluşturuyor.

Küçükçekmece’de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina akşam saatlerinden kendiliğinden çöktü