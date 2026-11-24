Olay yeri ve yangının seyri:

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede yan çatıya sirayet etti. İki çatı da alevler içinde kaldı.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları ve soğutma işlemleri halen devam ediyor.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGIN, YAN ÇATIYA SİRAYET ETTİ. ÇATILAR ALEVLER İÇİNDE KALIRKEN İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR.