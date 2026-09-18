Küçükçekmece'de kentsel dönüşümdeki bina akşam saatlerinde çöktü, ekipler tedbir aldı

Küçükçekmece'de çökme olayı:

Küçükçekmece'de, kentsel dönüşüm kapsamındaki bir bina akşam saatlerinde kendiliğinden çöktü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı çalışma başlattı.

Müdahale ve alınan tedbirler:

Ekipler, öncelikle enkaz çevresinde güvenlik önlemleri aldı ve çalışmayı riskleri azaltmaya yönelik olarak sürdürdü. Müdahale ekipleri, yapının çökmesine bağlı olası tehlikeleri değerlendirmek ve bölgedeki güvenliği sağlamak için koordineli hareket ediyor.

Süreç ve beklentiler:

Olayla ilgili ayrıntılı değerlendirme ve hasar tespiti çalışmaları devam ediyor. Yetkililerden gelecek resmi bilgilendirmeler beklenirken, bölgede yaşayanların güvenliği öncelikli tutuluyor ve çalışmaların sonucu kamuoyuyla paylaşılacak.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE, KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDAKİ BİNA AKŞAM SAATLERİNDEN KENDİLİĞİNDEN ÇÖKTÜ. AFAD VE İTFAİYE EKİPLERİ, ÇÖKEN BİNADA TEDBİR AMAÇLI ÇALIŞMA BAŞLATTI.