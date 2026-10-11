Küçükçekmece'de kültür sanat sezonu yaşar Kemal'in izleriyle açıldı

Yaşar Kemal temalı sergiyle sezon açıldı:

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu, yazar Yaşar Kemal’e ithaf edilen özel bir sergiyle başladı. Cennet Mahallesi’ndeki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış programına sanatçılar, yazarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta ayrıca bir önceki sezona ait etkinlikleri içeren bir video gösterimi ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Program, dün akşam saat 18.00de başladı. Sergide yazarın yaşamından izler, yaşadığı coğrafyalar ve eserlerine yansıyan kültürel değerler sanatçılar tarafından yeniden yorumlandı. Hazırlık sürecinin yaklaşık bir buçuk ay sürdüğü sergide 36 sanatçının üretimleri yer alıyor.

Serginin hazırlık süreci ve yaklaşımı:

Sergi küratörü Hakan Dağlı, çalışmanın kısa sürede hayata geçirilmesine rağmen yoğun bir katılım ve heyecanla hazırlandığını belirtti. Dağlı, "Yaşar Kemal hayatının bir bölümünü Menekşe’de yaşadı. Bu coğrafyada dolaştı. Bu coğrafyanın havasını soludu ve bu coğrafyada nefes aldı. Buradaki insanlarla tanıştı. Buradaki insanlarla hemhal oldu ve hem sanatında hem kendi hayatında Menekşenin çok ciddi bir katkısı oldu. Sergimiz, Menekşede geçirdiği zamanı, kurduğu ilişkileri açıkçası buradaki izini takip ettik ve buradan okumuş olduğumuz notları sanatçılar üzerinden günümüz sanatçıları bu izi tekrardan hayata nasıl geçirebilir, bir izi, bir belleği tekrardan nasıl hatırlatabilir konusunda bir ön çalışma yaptık ve toplamında yaklaşık bir buçuk ay gibi kısa bir sürede bu sergi hayata geçti. Aslında bir sergi için son derece kısa bir zaman. Ama söz konusu olan Yaşar Kemal olduğu zaman şunu gördük, gerek belediyedeki arkadaşlarımız, görevli kişilerimiz, sanatçılarımız dahil her kesimde bir heyecan oluşturdu ve gece gündüz bu serginin hazırlanmasına uğraşıldı. Sergimizde toplam 36 tane sanatçının üretimini göreceğiz. Burada çekilmiş fotoğraflarının yanında sergilenen çalışmalar sadece bu sergi için üretildi" dedi.

Yaşar Kemal'in coğrafyası ve edebi mirası:

Yazar Adnan Özyalçıner, Yaşar Kemal'in eserlerindeki coğrafi ve kültürel genişliği vurguladı. Özyalçıner, "Yaşar Kemal’in Çukurova’sı doğuda Ağrı’ya, batıda Ege’ye, adalara kadar uzanan bir Çukurova’dır. Yaşamının büyük bölümünü geçirdiği İstanbul’da da onun Çukurova’sı, hepinizin bildiği gibi, Küçükçekmece Florya, çayırlıklarıyla bezelidir. Bilindiği gibi Yaşar Kemal hayatının uzun bir süresini Florya ve Basınköy’de geçirdi. Kitaplarının çoğunu da Basınköy’deki evinde kaleme aldı. Yaşar’ın Basınköy’de yaşadığı sürede ilk işi sabahları Florya ormanında ağaçlıklarında bir tur atmak olmuştur. Ardından gününü masa başında romanlarını, kitaplarını yazmakla geçiriyordu. Yaşar çocukları çok severdi. Kimi cumartesi ya da pazarları Florya çayırlarında çocuklarla birlikte uçurtma uçurur, uçurtma yarışmaları yapardı. Yaşar Kemal yalnız arkadaş çocuklarıyla oynamakla kalmadı. Florya’nın, Kanarya’nın yoksul insanlarının çocuklarıyla da ahbaplıklar kurdu. Bunun sonuçlarını da onların yaşam koşullarını anlattığı kitaplarda görmek gayet kolay. Al Gözüm Seyreyle Salih, Allah’ın Askerleri, Kuşlar da Gitti hep onların maceraları, onların yaşamları. Sonuçta Yaşar Kemal’in Çukurovası doğusundan batısına bütün bir Anadolu’dur. Dili, Dede Korkut kaynaklı, Karacaoğlan söylemli Anadolu dilidir. Başarısı bu dille anlatımını güçlendiren Kürt söylemlerini ve masallarını katarak iki kültürü birleştirmesinden doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan isimler arasında Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Adnan Özyalçıner ve Halil İbrahim Özcan gibi sanat ve edebiyat çevrelerinden temsilciler yer aldı. Sergide yer alan çalışmaların bir kısmı Yaşar Kemal’in Küçükçekmece’de geçirdiği zamanın izlerini takip ederek özel olarak üretildi.

Küçükçekmece Belediyesi, sezon boyunca düzenleyeceği etkinliklerle Yaşar Kemal teması etrafında söyleşiler, gösterimler ve atölye çalışmaları planlandığını açıkladı. Sergi, hem yazarın yaşamına dair anıları canlandırmayı hem de günümüz sanatının bu mirası nasıl yeniden ürettiğini görünür kılmayı hedefliyor.

Küçükçekmece'de kültür sanat sezonu Yaşar Kemal'e ithaf edilen sergiyle açıldı