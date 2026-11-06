Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma

Atakent Hobi Bahçesi üretimi:

Küçükçekmece Belediyesi, Atakent Mahallesi'ndeki Hobi Bahçesinde dört mevsim üretim yapıyor. Bahçede kimyasal tarım ilacı kullanılmadan yeşil soğan, ıspanak ve kıvırcık gibi ürünler yetiştiriliyor; kış döneminde ise pırasa, karnabahar ve brokoli gibi sebzeler hasat için hazırlanıyor.

Halk Marketlerle dayanışma:

Hasat edilen taze ve organik ürünler, doğrudan Halk Marketler aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bu uygulama, üretimden tüketime uzanan kısa bir kanal kurarak hem gıdaya erişimi kolaylaştırıyor hem de yerel düzeyde dayanışmayı somutlaştırıyor.

Sağlık ve paylaşma kültürünün güçlenmesi:

Yaz kış sürdürülen üretim, mahalle sakinlerinin sağlıklı ve taze gıdaya erişimine katkı sağlarken, paylaşma ve dayanışma kültürünü de güçlendirmeyi hedefliyor. Belediyenin organik üretim yaklaşımı, yerel sosyal belediyecilik uygulamalarına örnek teşkil ediyor.

Küçükçekmece’de dört mevsim üretim, dört mevsim dayanışma