Küçükçekmece'de yazının hafızası: Yaşar Kemal temalı sezon açılışı

Küçükçekmece Belediyesi yeni sezonu Yaşar Kemal anısına açtı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 2026-2027 Kültür Sanat Sezonu, usta yazar Yaşar Kemale ithaf edilen sergiyle başladı. Açılış programı dün akşam saat 18.00'de Cennet Mahallesi'ndeki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sergi, Yaşar Kemal'in yaşamından izler, yaşadığı coğrafyalar ve eserlerine yansıyan kültürel değerlerin günümüz sanatçıları tarafından yorumlandığı çalışmalardan oluşuyor.

Serginin hazırlık süreci:

Sergi, yaklaşık bir buçuk ay gibi kısa bir sürede hazırlandı ve toplam 36 sanatçının üretimi yer alıyor. Sergi küratörü Hakan Dağlı hazırlık sürecini, Yaşar Kemal'in Menekşe'de geçirdiği zamanı ve burada bıraktığı izleri takip ederek tasarladıklarını anlattı. Dağlı, belediye ekipleri ve sanatçılar arasında oluşan yoğun çalışmayla, sergide yalnızca arşiv fotoğraflarının değil, aynı zamanda bu sergi için özel olarak üretilmiş yeni işlerin de yer aldığını vurguladı.

Açılışın ardından tiyatro salonunda geçen sezon yapılan kültür sanat etkinliklerini içeren bir video gösterimi yapıldı ve çeşitli etkinliklerle program devam etti. Organizasyona oyuncu Cezmi Baskın, oyuncu Levent Ülgen, yazar Adnan Özyalçıner, Halil İbrahim Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yaşar Kemal'in coğrafyası ve edebi mirası:

Yazar Adnan Özyalçıner sergide yaptığı konuşmada Yaşar Kemal'in Çukurova'sının coğrafi sınırlarının çok daha geniş olduğunu, doğuda Ağrı'dan batıda Ege ve adalara kadar uzanan bir Anadolu anlatısı taşıdığını belirtti. Özyalçıner, Yaşar Kemal'in İstanbul'da özellikle Florya ve Basınköy'de uzun süre yaşadığını; birçok eserini Basınköy'deki evinde kaleme aldığını hatırlattı.

Özyalçıner ayrıca Yaşar Kemal'in günlük rutinlerinden ve insanlarla kurduğu ilişkilerden söz etti; Florya ormanlarında sabah yürüyüşleri yaptığı, masa başında romanlarını yazdığı, çocuklarla kurduğu yakın ilişkilerin eserlerine yansıdığını ve bu ilişkinin Al Gözüm Seyreyle Salih, Allah'ın Askerleri, Kuşlar da Gitti gibi kitaplarında izlerinin görüldüğünü ifade etti.

Küçükçekmece'deki bu sergi, Yaşar Kemal'in kişisel hafızası ve edebiyatının kent bağlamındaki izdüşümlerini sanat aracılığıyla yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. Sergi ziyaretçilere hem fotoğraf ve belge niteliğinde görseller hem de sanatçıların metne dair özgün üretimlerini bir arada görme imkanı sunuyor.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026-2027 KÜLTÜR SANAT SEZONU, YAŞAR KEMAL'E İTHAF EDİLEN SERGİYLE AÇILDI.