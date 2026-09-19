KUDAKA'dan 'Anadoludakiler' hamlesi: coğrafi işaretli ürünlere 75 milyon TL destek

KUDAKA'nın yeni programı bölge üretimini hedefliyor:

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde coğrafi işaretli ürünlerin üretim, işleme ve tanıtım kapasitelerini güçlendirmek amacıyla 75.000.000 TL bütçeli "Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı"nı ilan etti. Program, yerel ve kültürel değerlerin sürdürülebilir ekonomik faaliyetlere dönüşmesini ve bölge üreticilerinin ulusal ile uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

program kapsamı ve finansman şartları:

Program kapsamında tescilli ya da tescil süreci resmen başlatılmış coğrafi işaretli ürünlere yönelik projeler desteklenecek. Proje başına sağlanacak mali katkı asgari 2.000.000 TL ve azami 10.000.000 TL arasında olacak. Ajansın destek oranı, projenin uygun maliyetinin %25'inden az ve %50'sinden fazla olamayacak şekilde belirlendi. Desteklenen projelerin uygulama süresi 12 ile 24 ay arasında değişebilecek ve her projede bütçenin %10 ile %25'i oranında "Anadoludakiler" markasıyla bütünleşik tanıtım bileşenine yer verilmesi zorunlu tutuldu.

öncelik alanları ve hedeflenen müdahaleler:

Programa kabul edilecek projeler üç ana öncelik etrafında şekillenecek: coğrafi işaretli ürünlerin turizmle entegrasyonunu sağlayacak tanıtım ve deneyim altyapıları; et, süt ve arıcılık ürünlerinin üretim, işleme ve kalite altyapısının güçlendirilmesi; ayrıca üretimde kullanılan yerel ve doğal kaynakların sürdürülebilir ve katma değerli kullanımını sağlayacak altyapı yatırımları. Bu öncelikler, hem üretim zincirinde verimliliği artırmayı hem de bölge ürünlerinin marka değerini yükseltmeyi amaçlıyor.

başvuruya kimler katılabilir, son tarihler ve bilgilendirme:

Programa kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler ve birlikler başvurabilecek; gerçek kişilerin başvuruları kabul edilmeyecek. Başvuruların 9 Kasım 2026 saat 23:59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanması gerekiyor. KAYS üzerinden oluşturulan taahhütnamelerin e-imza ile en geç 16 Kasım 2026 saat 18:00'e kadar imzalanması; e-imza kullanamayanların ise ıslak imzalı belgeleri aynı tarihe kadar elden veya posta yoluyla KUDAKA'ya teslim etmesi şartı aranıyor.

KUDAKA, potansiyel başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla Erzurum, Erzincan, Bayburt, Oltu ve Pasinler'de yüz yüze bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. İlk toplantı 23 Eylül 2026 tarihinde Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilecek; ayrıca 8-9 Ekim tarihlerinde KAYS başvuru ve proje hazırlama süreçlerine ilişkin çevrim içi eğitimler verilecek. Detaylı bilgiler ajansın resmi internet sitesinde yer alacak.

Program, bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin üretim kapasitesini artırmayı, üretici örgütlerinin rekabet gücünü geliştirmeyi ve "Anadoludakiler" markası altında yerel üretimi güçlendirerek pazarlama olanaklarını genişletmeyi amaçlıyor. Bu adım, bölge ekonomisine kısa ve orta vadede olumlu katkı sağlamayı hedefleyen planlı bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT İLLERİNDEKİ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN KATMA DEĞERİNİ ARTIRMAK AMACIYLA 75 MİLYON TL BÜTÇELİ “ANADOLUDAKİLER COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE TANITIMI MALİ DESTEK PROGRAMI”NI İLAN ETTİ.