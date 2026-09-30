KUDAKA'dan Anadoludakiler ile coğrafi işaretli ürünlere proje desteği

KUDAKA’nın hedefi: yerelden ulusal ve uluslararası pazara erişim

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve tanıtım kapasitelerini artırmak amacıyla "Anadoludakiler Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimi ve Tanıtımı Mali Destek Programı"nı başlattı. Proje kapsamındaki bilgilendirme toplantıları Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinde yatırımcılar ve kurumlarla tamamlandı.

Programın temel amacı, bölgenin özgün ürünlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda daha görünür kılmak ve üretim zincirini güçlendirerek bölgesel kalkınmaya katkı sunmaktır. KUDAKA yetkilileri, üretimden pazarlamaya kadar bütüncül bir desteğin hedeflendiğini vurguladı.

Program kapsamı ve mali destek detayları:

Programa uygun projelere sağlanacak mali destek tutarları 2.000.000 TL ile 10.000.000 TL arasında değişiyor. Destek oranları ise projeye göre %25 ile %50 arasında belirlenebilecek. Bu finansmanla üretim ve işleme kapasitesinin artırılması, paketleme, kalite iyileştirme ve tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kimler başvurabilir ve son tarihler:

Programa; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), sanayi siteleri, birlikler, üretici birlikleri, kooperatifler ve mahalli idareler başvuru yapabilecek. Başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılması gerekiyor.

Başvuru sürecinde dikkat edilmesi gereken tarihler şöyle: proje başvurularının son teslim tarihi 9 Kasım 2026 saat 23.59, gerekli taahhütnamelerin son teslim tarihi ise 16 Kasım 2026 saat 18.00 olarak açıklandı.

Beklenen etkiler ve uygulama vurgusu:

KUDAKA, bölgedeki coğrafi işaretli ürünlerin "Anadoludakiler" markası altında bir araya getirilerek tanıtım ve görünürlüklerinin artırılmasını hedefliyor. Bu yaklaşımın yerel üretimin canlandırılmasına, istihdamın desteklenmesine ve ekonomik değerin bölgede kalmasına katkı sağlaması bekleniyor. KUDAKA yetkilileri, programın uygulanmasında şeffaflık ve teknik destek sağlayacak adımların öncelikli olacağını belirtti.

Destek almak isteyen kurum ve kuruluşların başvuru koşullarını dikkatle incelemesi ve KAYS üzerinden başvurularını vaka tarihlerine uygun biçimde tamamlaması önem taşıyor.

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA), ERZURUM, ERZİNCAN VE BAYBURT’TAKİ COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI AMACIYLA BAŞLATTIĞI "ANADOLUDAKİLER COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ VE TANITIMI MALİ DESTEK PROGRAMI" KAPSAMINDA BÖLGEDEKİ BİLGİLENDİRME VE TANITIM TOPLANTILARINI TAMAMLADI. PROGRAM KAPSAMINDA PROJELERE 10 MİLYON TL'YE KADAR MALİ DESTEK SAĞLANACAK.