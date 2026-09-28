Kuduz alarmı: ısırıkta yaranızı en az 15 dakika su ve sabunla yıkayın

Kuduz uyarısı

Sivas Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Banu Ramazanoğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kuduzun hayvanlardan insanlara geçebilen, belirtiler başladıktan sonra ölümcül seyredebilen bir hastalık olduğunu hatırlattı.

Kuduz nasıl bulaşır:

Ramazanoğlu, kuduzun en sık olarak enfekte hayvanların ısırması veya tırmalaması ile, ayrıca hayvan salyasının açık yarayla doğrudan teması sonucu bulaşabildiğini söyledi. Bu nedenle hayvan ısırığı ve tırmalamalarının kesinlikle önemsenmesi gerektiğini vurguladı.

İlk müdahale ve tedavi:

Riskli temas sonrasında yapılacak ilk ve en önemli uygulamanın yaranın en az 15 dakika boyunca bol su ve sabunla yıkanması olduğunu belirten Ramazanoğlu, ardından vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyledi. Hekim değerlendirmesine göre kişiye kuduz aşısı uygulanabileceğini ve gerekli durumlarda kuduz immünglobulini verilebileceğini anlattı.

Uzman, özellikle sokak hayvanlarıyla temas, evcil hayvan ısırıkları veya tırmalanma durumlarında kişilerin ihmalkar davranmaması gerektiğini, erken müdahalenin hastalığın önlenmesinde belirleyici olduğunu kaydetti.

SİVAS NUMUNE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI DR. ZEYNEP BANU RAMAZANOĞLU