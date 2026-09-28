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Kuduz farkındalığı için Kayseri Devlet Hastanesi'nde personel eğitimi

28 Eylül Dünya Kuduz Günü'nde Kayseri Devlet Hastanesi'nde Uzm. Dr. Haydar Ürün, personele kuduzun bulaş yolları, korunma ve risk sonrası yapılacakları anlattı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kuduz farkındalığı için Kayseri Devlet Hastanesi'nde personel eğitimi

Eğitimin amacı ve kapsamı:

28 Eylül Dünya Kuduz Günü kapsamında Kayseri Devlet Hastanesi'nde hastane personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitim, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Haydar Ürün tarafından verildi ve hastane çalışanlarının kuduz konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

Eğitimin içeriği:

Eğitimde kuduz hastalığının bulaş yolları, korunma yöntemleri ve riskli temas sonrası yapılması gerekenler ana başlıklarıyla ele alındı. Uzm. Dr. Haydar Ürün, temas durumunda erken müdahalenin önemine vurgu yaparak; temasın türüne göre izlenecek adımlar ve aşı uygulamaları konusunda personeli bilgilendirdi.

Katılım ve soru-cevap bölümü:

Hastane idarecilerinin de katıldığı oturumda personel sorularını yöneltti, Uzm. Dr. Haydar Ürün soruları yanıtlayarak uygulamadaki tereddütleri giderdi. Eğitim, katılımcıların aktif katılımı ve soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Başhekimlikten teşekkür:

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimliği’nden yapılan açıklamada; "Eğitimi gerçekleştiren Uzm. Dr. Haydar Ürün’e ve katılım sağlayan tüm personelimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. HAYDAR ÜRÜN, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ...

KAYSERİ DEVLET HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI UZM. DR. HAYDAR ÜRÜN, 28 EYLÜL DÜNYA KUDUZ GÜNÜ KAPSAMINDA HASTANE PERSONELİNE YÖNELİK KUDUZ HASTALIĞI KONUSUNDA EĞİTİM VERDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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