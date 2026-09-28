Dolar 48,9775 +0,13%
Euro 55,8054 +0,11%
Bist 12.538,79 -2,80%
Altın Gram 6.595,63 -3,07%
EUR/USD 1,1388 -0,05%
Brent Petrol 99,47 +2,08%
--°

Kuduz önlenebilir ama ölümcül; bilinç ve tek sağlık vurgusu

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, Dünya Kuduz Günü'nde kuduzun yüzde 99,9 ölümle sonuçlandığını, ancak doğru önlemlerle tamamen önlenebileceğini vurguladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kuduz önlenebilir ama ölümcül; bilinç ve tek sağlık vurgusu

TVHB uyarıyor:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada kuduzun hem hayvanlarda hem insanlarda görülen, öldürücü fakat önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Eroğlu, hastalıkla mücadelenin vakayla karşılaşıldıktan sonra değil kaynağında başlaması gerektiğini söyledi.

Kuduzun ciddiyeti ve tarihsel bağlamı:

Eroğlu, Dünya Sağlık Örgütü nitelendirmesine atıfla kuduzun yüzde 99,9 ölümle sonuçlandığını belirtti ve hastalığın zoonotik sınıfta yer aldığını hatırlattı. 1800'lü yılların sonlarında Pasteur tarafından hayvan ısırığı sonucu hastalanan bir çocuğun başarıyla tedavi edilmesinin ardından, 28 Eylül'in Pasteur'ün hayatını kaybettiği gün olması nedeniyle Dünya Kuduz Günü ilan edildiğini açıkladı.

Pratik önlemler ve temas sonrası yapılması gerekenler:

Eroğlu, kuduzun toplum bilinciyle önlenebileceğini vurgulayarak, ısırılan ya da tırmalanan bölgenin hemen 15-20 dakika sabunlu su ile yıkanması gerektiğini; bu işlemin ardından en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Ayrıca ısıran hayvanın 10 gün müşahede altına alınması gerektiğini, müşahede süresince ilgili kişiye 3 tane aşı uygulandığını anlattı. Eğer 10 gün sonunda hayvan sağlıklıysa aşı tedavisi sonlandırılıyor; aksi halde temasın kuduzdan kaynaklandığı ve hayvanın 10 gün içinde hastalanıp öleceği belirtiliyor.

Eroğlu, ülke genelinde geçmiş yıllara göre insan vakalarının azaldığını ancak bu yıl bilinmeyen bir ısırık sonucu bir çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bilinç eksikliğinin endişe verici olduğunu söyledi.

Tek Sağlık yaklaşımı ve kurumsal adımlar:

TVHB Başkanı, zoonotik hastalıklara karşı en etkili mücadelenin Tek Sağlık uygulaması olduğunu belirtti. Geçen yıl kasım ayında Sağlık Bakanlığı Sağlığı Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Ulusal Tek Sağlık Koordinasyon Kurulu kurulmasına karar verildiğini hatırlatan Eroğlu, Türkiye'deki veteriner hekimlerin bu kurulda temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, erken uyarı, erken teşhis ve hızlı müdahalenin önemine işaret ederek Hastalık Kontrol ve Önleme merkezlerine benzer yapıların gerektiğini söyledi. Ayrıca, antibiyotik direnciyle ilgili uyarıyı tekrarlayarak 2050 yılında her yıl 10 milyon insanın antibiyotik direnci nedeniyle hayatını kaybedebileceği öngörüsüne dikkat çekti ve Bilim Kurulu ile yürütülen çalışmalardan söz etti.

Saha çalışmaları ve beklentiler:

Türkiye'de yaklaşık 40 bine yakın serbest veteriner hekim bulunduğunu belirten Eroğlu, bölge toplantılarıyla sahadaki meslektaşlarla bir araya gelindikten sonra toplum farkındalığının artırılması yönünde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Eroğlu, hedeflerinin halkın bilinç seviyesini yükseltmek ve kuduzun görülmediği günlere ulaşmak olduğunu ifade etti.

TVHB'nin mesajı özetle şudur: kuduz yüksek ölüm riski taşır, ancak doğru uygulamalar, düzenli evcil hayvan aşılaması, yaban hayatının kontrolü ve etkin temas takibi ile tamamen önlenebilir. İnsani sağlık açısından hayvan sağlığının korunmasının öncelikli olduğu vurgulanıyor.

ALİ EROĞLU

ALİ EROĞLU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhabir zirvedeki yıpranmış bayrağı kendi imkânlarıyla yeniledi
images

Parklara yeni nesil kauçuk zeminle güvenli adım
images

Malatya'da yeni tüp bebek ünitesi ilk bebeklerine kavuştu
images

Türgev genç yeteneklerin eserlerini MÜSİAD EXPO 2026'da tanıttı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bolvadin'de Damlalı Dede mesire alanı ihmalle harabeye döndü

Parklara yeni nesil kauçuk zeminle güvenli adım

Feke kitap günleri öğrencileri ve halkı üç gün boyunca kitapla buluşturdu

Araban ovasında yaban domuzu sürüleri çiftçileri uyarıyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi