Kufi Deresi'ne atık su bırakıldığı iddiası üzerine soruşturma

Denizli’nin Çivril ilçesinde faaliyet gösteren bir meyve suyu işleme tesisinin, atık sularını kurutma kanalı ve Kufi Deresi'ne bıraktığı yönündeki şikâyetler üzerine Çivril Belediyesi ekipleri bölgeye giderek inceleme yaptı. İddialar, mahalle sakinlerinin ve bazı belediye meclis üyelerinin bölgedeki görüntüleri kayda almasıyla kamuoyunun gündemine taşındı.

belediye incelemesi ve düzenlenen tutanak:

Çivril Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, Kızılcasöğüt Mahallesi sınırlarında bulunan tesise ait alanda yaptıkları incelemede atık su kanaatlerine rastlandığını tespit etti. Ekipler tespitleri ve bölgeden elde edilen görüntüler doğrultusunda resmi tutanak düzenledi. Hazırlanan bu tutanak ve görüntüler, değerlendirilmek üzere Denizli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletildi.

Belediye kaynakları, gelecek inceleme raporu doğrultusunda ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve hukuki işlemlerin uygulanacağını bildirdi. Sürecin sonucuna göre işletme hakkında yaptırım uygulanması bekleniyor.

bölgedeki geçmiş iddialar ve çevresel kaygılar:

Çivril'de meyve suyu fabrikalarının atık sularına ilişkin iddialar yeni değil. 2018 ve 2019 yıllarında bölge halkı ve çevreciler, Kufi Çayı ve çevresindeki kurutma kanallarına atık su bırakıldığı, dere yatağındaki toprağın renginde değişim olduğu ve arıtma tesislerinin yeterli kapasitede çalıştırılmadığı yönünde şikâyetlerde bulunmuştu.

Ayrıca Kasım 2026'da Büyük Menderes Nehri'nin Gökgöl Mahallesi bölümünde suyun renginin koyulaşması ve balık ölümlerinin yaşanması, Menderes Nehri, Işıklı Gölü ve Gökgöl gibi sulak alanlardaki kirlilik kaygılarını yeniden gündeme getirmişti. Bu geçmiş olaylar, Çivril kamuoyunda çevre koruma ve denetim taleplerini artırdı.

Yetkililer, bölgedeki benzer iddiaların takibi ve çevresel etkilerin tespiti için ilgili kurumların koordinasyonunun önemine işaret ediyor. Şikâyetlerin doğrulanması halinde, mevzuata uygun idari yaptırımların uygulanacağı belirtiliyor.

ÇİVRİL’İN KIZILCASÖĞÜT MAHALLESİ’NDE MEYVE SUYU ÜRETİM TESİSİNİN ATIK SULARI KURUTMA KANALI VE KUFİ DERESİ'NE BIRAKTIĞI İDDİASI ÜZERİNE ÇİVRİL BELEDİYESİ EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI. İŞLETME HAKKINDA TUTANAK TUTULDU.