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Kula buluşmasında Yüksel: hizmete devam, ilçeler arası iş birliğine öncelik

İbrahim Yüksel, 13 Ekim öncesi Kula'da oda üyeleriyle kahvaltıda buluştu; yeni dönem projelerini anlatarak üyelerin talep ve görüşlerini dinledi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Kula buluşmasında Yüksel: hizmete devam, ilçeler arası iş birliğine öncelik

Salihli Ticaret Odası'nın Kula ziyareti

Salihli Ticaret Odası Başkanı ve Başkan Adayı İbrahim Yüksel ile meclis üyesi adayları, Kula'da faaliyet gösteren oda üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi. 13 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimler öncesinde düzenlenen buluşmada hem yeni döneme ilişkin hedefler paylaşıldı hem de üyelerin görüş ve talepleri alındı.

Buluşmada ele alınan konular:

Programa katılan üyelerle yapılan sohbetlerde bölgedeki ticari uyum, ortak projeler ve üyelerin saha talepleri ön plana çıktı. Yüksel ve ekip arkadaşları, Kula'daki üretim ve ticaret dinamiklerini dikkate alarak planlanan çalışma başlıklarını anlattı ve önceliklerini üyelerle değerlendirdi.

Yüksel'in mesajı ve taahhütleri:

İbrahim Yüksel konuşmasında Salihli, Kula ve Selendi arasındaki uyuma vurgu yaptı ve bu birlikteliği güçlendirerek sürdüreceklerine dikkat çekti. Yüksel, 'Biz bu göreve koltuk için değil, hizmet için yeniden talibiz. Salihli, Kula ve Selendi olarak el ele vererek bölgemizin ticaretine, ekonomisine ve üyelerimize katkı sunacak çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de aynı uyum ve iş birliği içerisinde çalışacağız' sözleriyle adaylık anlayışını özetledi.

Programın sonunda Yüksel ve meclis üyesi adayları, Kula'daki oda üyeleriyle birebir sohbet ederek seçim sürecine dair değerlendirmelerde bulundu ve üyelerin öneri ile taleplerini not aldı. Toplantı, yerel ticaretin güçlendirilmesine yönelik taahhütlerin yinelendiği bir platform olarak tamamlandı.

SALİHLİ TİCARET ODASI BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM YÜKSEL İLE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI, KULA’DA...

SALİHLİ TİCARET ODASI BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI İBRAHİM YÜKSEL İLE MECLİS ÜYESİ ADAYLARI, KULA’DA FAALİYET GÖSTEREN SALİHLİ TİCARET ODASI ÜYELERİYLE KAHVALTI PROGRAMINDA BİR ARAYA GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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