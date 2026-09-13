Kula er meydanında Palabıyık'ın adını taşıyan Aktürk zafere ulaştı

Kula er meydanında final mücadelesi:

Manisa'nın Kula ilçesinde, ilçenin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Kula Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Çeşitli boy ve yaş kategorilerinde çok sayıda pehlivanın mücadele ettiği organizasyonda başpehlivanlık karşılaşmaları günün en fazla ilgi gören bölümü oldu.

Palabıyık Yedek Parça sahibi iş insanı Ahmet Palabıyık adına güreşen Feyzullah Aktürk, rakiplerini tek tek yenerek final müsabakasını kazandı ve Kula Er Meydanı'nda başpehlivanlık unvanının sahibi oldu. Şampiyonluk anında salonda bulunan güreşseverler ve destekçileriyle sevinci paylaşan Aktürk, elde ettiği başarıyla organizasyonun yıldızlarından biri olarak öne çıktı.

Kula'nın genç pehlivanları kürsüde:

Kula'yı temsil eden genç pehlivanlar da önemli dereceler aldı. Beytullah Sarı, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde birinciliği elde ederken; Melih Özdemir ise Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Farklı kategorilerdeki müsabakaların tamamlanmasıyla etkinlik programı sona erdi.

Aktürk'ün teşekkürleri:

Güreşlerin ardından açıklama yapan Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Kula'da gördükleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Aktürk, "Sabah bizleri ağırlayan başta Ahmet Palabıyık Başkanım olmak üzere, Medcezir Kafe sahipleri Ahmet Ağartıoğlu, Serhat Derin ve ekibine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müsabakaları takip eden güreşseverler başpehlivanlık mücadelesine yoğun ilgi gösterdi ve organizasyon Kula'nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında coşkulu bir şekilde tamamlandı.

KULA’DA BU YIL 29’UNCUSU DÜZENLENEN GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE BAŞPEHLİVANLIĞI, PALABIYIK YEDEK PARÇA SAHİBİ İŞ İNSANI AHMET PALABIYIK ADINA GÜREŞEN FEYZULLAH AKTÜRK KAZANDI.