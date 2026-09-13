Dolar 48,6178 +0,13%
Euro 56,1195 -0,36%
Bist 14.293,58 -1,20%
Altın Gram 6.765,40 -1,83%
EUR/USD 1,1538 -0,54%
Brent Petrol 108,74 +3,95%
--°

Kula er meydanında Palabıyık'ın adını taşıyan Aktürk zafere ulaştı

29. Geleneksel Yağlı Güreşleri'nde Palabıyık adına güreşen Feyzullah Aktürk başpehlivan oldu; gençlerde Beytullah Sarı ve Melih Özdemir birinci geldi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kula er meydanında Palabıyık'ın adını taşıyan Aktürk zafere ulaştı

Kula er meydanında final mücadelesi:

Manisa'nın Kula ilçesinde, ilçenin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Kula Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Çeşitli boy ve yaş kategorilerinde çok sayıda pehlivanın mücadele ettiği organizasyonda başpehlivanlık karşılaşmaları günün en fazla ilgi gören bölümü oldu.

Palabıyık Yedek Parça sahibi iş insanı Ahmet Palabıyık adına güreşen Feyzullah Aktürk, rakiplerini tek tek yenerek final müsabakasını kazandı ve Kula Er Meydanı'nda başpehlivanlık unvanının sahibi oldu. Şampiyonluk anında salonda bulunan güreşseverler ve destekçileriyle sevinci paylaşan Aktürk, elde ettiği başarıyla organizasyonun yıldızlarından biri olarak öne çıktı.

Kula'nın genç pehlivanları kürsüde:

Kula'yı temsil eden genç pehlivanlar da önemli dereceler aldı. Beytullah Sarı, Küçük Orta Küçük Boy kategorisinde birinciliği elde ederken; Melih Özdemir ise Küçük Orta Büyük Boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Farklı kategorilerdeki müsabakaların tamamlanmasıyla etkinlik programı sona erdi.

Aktürk'ün teşekkürleri:

Güreşlerin ardından açıklama yapan Başpehlivan Feyzullah Aktürk, Kula'da gördükleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. Aktürk, "Sabah bizleri ağırlayan başta Ahmet Palabıyık Başkanım olmak üzere, Medcezir Kafe sahipleri Ahmet Ağartıoğlu, Serhat Derin ve ekibine teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlikten dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müsabakaları takip eden güreşseverler başpehlivanlık mücadelesine yoğun ilgi gösterdi ve organizasyon Kula'nın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında coşkulu bir şekilde tamamlandı.

KULA’DA BU YIL 29’UNCUSU DÜZENLENEN GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE BAŞPEHLİVANLIĞI, PALABIYIK...

KULA’DA BU YIL 29’UNCUSU DÜZENLENEN GELENEKSEL YAĞLI GÜREŞLERİ’NDE BAŞPEHLİVANLIĞI, PALABIYIK YEDEK PARÇA SAHİBİ İŞ İNSANI AHMET PALABIYIK ADINA GÜREŞEN FEYZULLAH AKTÜRK KAZANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultanbeyli'de ilkokula başlayan 9 bin öğrenciye ücretsiz eğitim paketi
images

Manisa'da otobüslere uydu destekli hassas konumlama testi
images

Kelime bulma güçlüğü Alzaymır'ın erken işareti olabilir
images

Derbent tren garı aslına uygun restorasyonla korunuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Atakum'da eşi darbedilen şüpheli tutuklandı

Cankurtaran yaz kampı'nda toplumun özel konuklarıyla buluşma

Kimlik tespiti için haftalar gerekebilir: MV June Aster yangını

Malatya'da Gürkaynak mevkiinde kafa kafaya çarpışma: iki kişi yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi