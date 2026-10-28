Kula'da 103. yıl coşkusu çelenklerle başladı

kutlamalar çelenk sunumu ile başladı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla Kula'da düzenlenen kutlamalar, Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Tören kapsamında Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamlarının çelenkleri anıta konuldu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

törenin akışı ve programın tamamlanması:

Tören, Atatürk Anıtı'ndaki anma bölümünün ardından ilçe şehitliği ziyareti ile son buldu. Programın devamında 28 Ekim Çarşamba akşam saat 19.23'te yapılacak olan Fener Alayı etkinliğiyle kutlamalar sürdürülecek. Belediye ve güvenlik birimlerinin koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikler halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

protokol ve katılımcılar:

Çelenk sunma törenine Kaymakam Talha Altuntaş, Cumhuriyet Savcısı Şeyma Özcan, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Celalettin Şahbaz, Kula İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca düzen ve güvenliğin sağlanmasına özen gösterildiği bildirildi.

Kutlamalar, Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin anılması ve toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesi amacıyla planlanan etkinliklerle ilçede devam edecek.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YILI DOLAYISIYLA İLÇE GENELİNDE DÜZENLENEN KUTLAMALAR ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNUMU İLE BAŞLADI.