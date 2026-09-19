Kula’da 19 eylül'de gaziler ve şehitler saygıyla yad edildi

Kula’da 19 Eylül anma programı

Manisa’nın Kula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı ve çelenk sunumuyla sürdü.

Tören programı ve konuşma:

Törenin açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Gazisi İsmail Kara, günün anlam ve önemine değindi. Katılımcılar arasında gaziler ve yakınlarının yanı sıra öğrenciler de yer aldı; öğrenciler günün anlamı üzerine yazdıkları şiirleri meydanda seslendirdi.

Şehitlik ziyareti ve gazilerle buluşma:

Meydandaki anma töreninin ardından heyet ilçe şehitliğine geçti. Burada Kur’an-ı Kerim tilaveti okunup şehitler için dualar edildi. Ziyaretlerin ardından Kula Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi ve program, gaziler ile ailelerinin katıldığı STR Dinlenme Tesisleri’ndeki kahvaltı ile sona erdi.

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Program, ilçede birlik ve dayanışma duygusunun öne çıktığı bir anma niteliğindeydi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, GAZİLER VE ŞEHİTLER ANILDI.