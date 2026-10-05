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Kula'da adımlar sağlığa: mahallede hareket çağrısı yankı buldu

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün etkinliğinde vatandaşlar Rasim Karaaslan Sağlıklı Hayat Merkezi'nde grup egzersizleriyle günlük hayata hareket katmaya davet edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kula'da adımlar sağlığa: mahallede hareket çağrısı yankı buldu

Kula'da sağlıklı yaşam için buluşma:

Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Mahallemde Hareket Var" etkinliği, Rasim Karaaslan Sağlıklı Hayat Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte vatandaşlar, GSB Kula İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Fitness Antrenörü Musa Kaya eşliğinde toplu şekilde fiziksel aktivite yaparak sağlıklı yaşam bilincini güçlendirdi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Enerjik ve keyifli atmosferde yürütülen seanslarda katılımcılar birlikte hareket etti, temel egzersizler ve ısınma çalışmaları yapıldı. Etkinlik, yalnızca antrenmanla sınırlı kalmayıp düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki yararları konusunda bilgilendirici kısa konuşmalar ve farkındalık vurguları da içerdi. Organizasyon boyunca düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşamın parçası haline gelmesi hedefi ön plana çıktı.

Ulusal plan ve çağrı:

Etkinlik, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı (2025-2028) kapsamındaki çalışmaların parçası olarak gerçekleştirildi. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü, fiziksel hareketsizliğin bulaşıcı olmayan hastalıklar için önlenebilir bir risk faktörü olduğuna dikkat çekerek vatandaşları daha aktif olmaya teşvik etti. Ayrıca kurum, 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında kamuya açık alanlarda devam eden etkinliklerle toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçladığını bildirdi.

Kuluçka niteliğindeki bu tür etkinlikler, bireyleri günlük rutinlerine hareket katmaya yönlendirmenin yanı sıra toplum sağlığı hedeflerine ulaşmada yerel düzeyde önemli katkı sağlıyor. Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan çağruda Haydi Kula, sen de harekete katıl! mesajı öne çıkarak vatandaşların katılımı için motivasyon yaratıldı.

KULA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN...

KULA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN “MAHALLEMDE HAREKET VAR” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE KONUSUNDA FARKINDALIĞINI ARTIRMAK AMACIYLA SAĞLIKLI YAŞAM ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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