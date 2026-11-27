Kula'da tırın arkadan çarpması maddi hasara yol açtı

Manisa'nın Kula ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada iki tırın çarpışması sonucu her iki araçta maddi hasar oluştu, olayda yaralanma yaşanmadı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, saat 00.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Hisarkapı Kavşağı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre İzmir istikametinde seyir halindeki Mehmet Karabudak yönetimindeki 43 AIE 265 plakalı tır, trafik ışıklarında durmak için yavaşlayan Ramazan Özçelik idaresindeki 42 ACK 307 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi ancak sürücüler ve çevredekiler tarafından herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Trafik düzeni ve müdahale:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir istikametinde karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Kazaya karışan tırlardan birinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik, tek şeritten kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Olay yerinde polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı ve sürücüler ile görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Yetkililer, hasarlı araçların kaldırılması ve yolun tamamen açılmasının ardından trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ TIR, TRAFİK IŞIKLARINDA DURMAK İÇİN YAVAŞLAYAN BAŞKA BİR TIRA ARKADAN ÇARPTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, KARAYOLUNDA TRAFİK AKIŞI BİR SÜRE DURDU.