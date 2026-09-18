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Kula'da kurtuluş coşkusu Hüseyin Kağıt ile müzikle başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde 104. kurtuluş yıldönümü kutlamaları, Yunus Emre Kent Meydanı'nda Hüseyin Kağıt konseriyle başladı; halk yoğun ilgi gösterdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kula'da kurtuluş coşkusu Hüseyin Kağıt ile müzikle başladı

Kula'da kutlama konseri

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen 104. kurtuluş yıldönümü etkinlikleri, kent meydanında gerçekleşen konserle başladı. Yunus Emre Kent Meydanı'nda sahneye çıkan sanatçı Hüseyin Kağıt, kalabalığa enerjik bir akşam sundu.

Konserde öne çıkanlar:

Hüseyin Kağıt, konserine repertuarının sevilen parçalarından "Hangimiz Sevmedik" ile başladı. Ardından hem hareketli hem de duygusal eserlerden oluşan bir seçki sundu; izleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sanatçının sahne performansı ve seyirciyle kurduğu iletişim, gecenin en çok konuşulan unsurları arasında yer aldı.

Programın devamı:

104. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikler, önümüzdeki günlerde de konserlerle sürdürülecek. Program kapsamında Zeynep Dizdar, Ayna ve Onur Akın Kula'da sahne alacak; halkın yoğun ilgisiyle kutlamalar devam edecek.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER, SANATÇI HÜSEYİN KAĞIT’IN KONSERİYLE BAŞLADI. KUTLAMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN KONSER PROGRAMINA KULA HALKI YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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