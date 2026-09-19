Kula’da kurtuluş coşkusu sürerken Dizdar konserinde boşluklar göze çarptı

Kula kutlamalarında ikinci gün: sahne Dizdar’da

Manisa’nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlamaların ikinci gününde sevilen sanatçı Zeynep Dizdar Kula Kent Meydanı’nda sahne aldı. Sanatçı, repertuarındaki sevilen şarkıları Kula halkı için seslendirdi.

İlk gün ile gözle görülür fark

Etkinliklerin ilk gününde Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt’ın konserinde meydanı dolduran kalabalığın ardından, ikinci gün Zeynep Dizdar konserinde alanın beklenen yoğunluğu göstermemesi dikkat çekti. Konser alanındaki boşluklar ve daha sakin bir izleyici profili, iki gün arasındaki katılım farklılığını belirgin hale getirdi.

Katılım farklılığının olası yorumları

Yerel kutlamalarda sanatçı tercihleri, program saatleri ve izleyici ilgisi gibi etkenler katılımı etkileyebilir. İki gün üst üste düzenlenen konserlerde ortaya çıkan bu tür farklılıklar, vatandaşların konser programlarına olan ilgisinin gün ve saate göre değişebildiğini gösteriyor. Bu durum, ilerleyen etkinlik planlamaları için değerlendirilmesi gereken bir gösterge niteliğinde.

Organizatörler tarafından düzenlenen diğer etkinlikler ve konserler kutlamalar kapsamında sürüyor. Kula Belediyesi’nin programı, çeşitli etkinliklerle ilçe halkının kurtuluş yıldönümünü anmaya devam etmesine olanak tanıyor.

Not: Etkinlikler yerel halkın katılımına açık olarak devam ediyor ve kutlamalar programlandığı şekilde ilerliyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KUTLAMA ETKİNLİKLERİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE SAHNE ALAN SANATÇI ZEYNEP DİZDAR’IN KONSERİNDE BEKLENEN KATILIMIN GERÇEKLEŞMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.