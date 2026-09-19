Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Kula’da kurtuluş coşkusu sürerken Dizdar konserinde boşluklar göze çarptı

Kula'nın kurtuluşunun 104. yılı etkinliklerinde Zeynep Dizdar sahne aldı; ikinci gün konserine ilk güne kıyasla belirgin şekilde daha az katılım oldu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kula’da kurtuluş coşkusu sürerken Dizdar konserinde boşluklar göze çarptı

Kula kutlamalarında ikinci gün: sahne Dizdar’da

Manisa’nın Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen kutlamaların ikinci gününde sevilen sanatçı Zeynep Dizdar Kula Kent Meydanı’nda sahne aldı. Sanatçı, repertuarındaki sevilen şarkıları Kula halkı için seslendirdi.

İlk gün ile gözle görülür fark

Etkinliklerin ilk gününde Ankaralı sanatçı Hüseyin Kağıt’ın konserinde meydanı dolduran kalabalığın ardından, ikinci gün Zeynep Dizdar konserinde alanın beklenen yoğunluğu göstermemesi dikkat çekti. Konser alanındaki boşluklar ve daha sakin bir izleyici profili, iki gün arasındaki katılım farklılığını belirgin hale getirdi.

Katılım farklılığının olası yorumları

Yerel kutlamalarda sanatçı tercihleri, program saatleri ve izleyici ilgisi gibi etkenler katılımı etkileyebilir. İki gün üst üste düzenlenen konserlerde ortaya çıkan bu tür farklılıklar, vatandaşların konser programlarına olan ilgisinin gün ve saate göre değişebildiğini gösteriyor. Bu durum, ilerleyen etkinlik planlamaları için değerlendirilmesi gereken bir gösterge niteliğinde.

Organizatörler tarafından düzenlenen diğer etkinlikler ve konserler kutlamalar kapsamında sürüyor. Kula Belediyesi’nin programı, çeşitli etkinliklerle ilçe halkının kurtuluş yıldönümünü anmaya devam etmesine olanak tanıyor.

Not: Etkinlikler yerel halkın katılımına açık olarak devam ediyor ve kutlamalar programlandığı şekilde ilerliyor.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN KUTLAMA ETKİNLİKLERİNİN İKİNCİ GÜNÜNDE SAHNE ALAN SANATÇI ZEYNEP DİZDAR’IN KONSERİNDE BEKLENEN KATILIMIN GERÇEKLEŞMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahilik geleneği Kırşehir'de birlik, üretim ve meslek ahlakını vurguladı
images

Yeni Han akşamları'nda Hüsnü Arkan'la müzik dolu gece
images

Parkta sinema gecesi hareketlilik haftasında gönülleri ısıttı
images

Kültürpark edebiyatla canlandı: İZKİTAP-8 kapılarını açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eşinin ağır yaralığına aldırmadan sigaralarını almaya çalıştı

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı