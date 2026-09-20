Kula'da kurtuluş gecesi Ayna ile müzik dolu anlar

Kula'da 104. kurtuluş yıl dönümü coşkusu

Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde sahne alan Ayna grubu, kent meydanında toplanan izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

konser akışı ve repertuvar:

Akşam saatlerinde başlayan programda Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı konser alanı, Ayna'nın sahne performansıyla dolup taştı. Grup, sevilen eserlerini canlı yorumlarıyla sundu; tempo ve duygusal parçaları dengeli bir repertuvarla bir araya getirerek farklı yaş gruplarından izleyicilere hitap etti.

halkın katılımı ve etkinliğin etkisi:

Meydana gelen kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; alkışlar ve tezahüratlar konser boyunca sürdü. Etkinlik, Kula'nın kurtuluş yıl dönümü kutlamalarının coşkusunu artırırken, kent merkezindeki birlik ve paylaşım duygusunu görünür kıldı. Yerel halkın yoğun ilgisi, programın başarıyla tamamlandığını gösterdi.

Gece boyunca süren performans, Ayna'nın güçlü sahne duruşu ve izleyici etkileşimiyle dikkat çekti; etkinlik, program kapsamında düzenlenen diğer etkinliklerin atmosferini de olumlu yönde etkiledi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SAHNE ALAN AYNA GRUBU, SEVİLEN ŞARKILARIYLA KULALILARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.