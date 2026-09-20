Dolar 48,7794 +0,04%
Euro 56,0333 +0,05%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.912,41 -0,39%
EUR/USD 1,1488 -0,02%
Brent Petrol 98,31 -0,99%
--°

Kula'da kurtuluş gecesi Ayna ile müzik dolu anlar

Kula'nın 104. kurtuluş yıldönümünde Ayna sahne aldı; kent meydanı doldu, sevilen şarkılarla halk coşkuyu paylaştı ve gece boyunca performans sürdü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kula'da kurtuluş gecesi Ayna ile müzik dolu anlar

Kula'da 104. kurtuluş yıl dönümü coşkusu

Kula ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklerin üçüncü gününde sahne alan Ayna grubu, kent meydanında toplanan izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

konser akışı ve repertuvar:

Akşam saatlerinde başlayan programda Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı konser alanı, Ayna'nın sahne performansıyla dolup taştı. Grup, sevilen eserlerini canlı yorumlarıyla sundu; tempo ve duygusal parçaları dengeli bir repertuvarla bir araya getirerek farklı yaş gruplarından izleyicilere hitap etti.

halkın katılımı ve etkinliğin etkisi:

Meydana gelen kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti; alkışlar ve tezahüratlar konser boyunca sürdü. Etkinlik, Kula'nın kurtuluş yıl dönümü kutlamalarının coşkusunu artırırken, kent merkezindeki birlik ve paylaşım duygusunu görünür kıldı. Yerel halkın yoğun ilgisi, programın başarıyla tamamlandığını gösterdi.

Gece boyunca süren performans, Ayna'nın güçlü sahne duruşu ve izleyici etkileşimiyle dikkat çekti; etkinlik, program kapsamında düzenlenen diğer etkinliklerin atmosferini de olumlu yönde etkiledi.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER KAPSAMINDA SAHNE ALAN AYNA GRUBU, SEVİLEN ŞARKILARIYLA KULALILARA UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İpek Yolu'nun ezgileri Ankara'da sahne aldı
images

Alacafest finali: İsmail Altunsaray ile türkü şöleni ve birlik vurgusu
images

Ayvalık'ın kurtuluş etkinliğinde 100 rahvan at kıyasıya yarıştı
images

Akşehir'in milli mücadele mirası iki ay onarımda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı