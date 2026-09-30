Dolar 48,9770 -0,05%
Euro 55,6975 +0,20%
Bist 11.983,91 -2,49%
Altın Gram 6.624,22 +0,65%
EUR/USD 1,1361 +0,12%
Brent Petrol 98,90 +2,85%
--°

Kulak ve Bahşiş'te açılan yollar mahalle yaşamını ve tarımı kolaylaştırdı

Belediye ekipleri Kulak ve Bahşiş'te 40 yıllık kadastro yolunu açıp bakım, reglaj ve sathi kaplama yaptı; amaç günlük ulaşımı ve tarımsal taşımayı kolaylaştırmak.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kulak ve Bahşiş'te açılan yollar mahalle yaşamını ve tarımı kolaylaştırdı

Tarsus Belediyesi’den mahalle içi ulaşımı güçlendiren çalışmalar

Tarsus ilçesinde Kulak ve Bahşiş mahallelerinde yürütülen yol çalışmaları tamamlandı. Kulak Mahallesi'nde Merkez Kulak ile Eski Kulak arasındaki, yaklaşık 40 yıldır kullanılmayan kadastro yolu yeniden ulaşıma açılırken, iki mahallede de bakım, reglaj, tesviye ve sathi kaplama işleri yapıldı. Çalışmalar, hem günlük yaşam hem de tarımsal üretimin ulaşım altyapısını hedef aldı.

Kulak Mahallesi çalışmaları:

Kulak’ta yürütülen çalışmalarda 5 bin 500 metre yeni yol açıldı, 7 bin 280 metre yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Ayrıca 33 bin 500 metre reglaj ve tesviye ile 5 bin 400 metre sathi kaplama yapıldı. Çalışmalarda 135 kamyon bypass malzeme kullanıldı, 36 kamyon bypass malzeme nakli yapıldı ve bölgeye 3 adet binlik büz döşendi. Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Burada önemli olan sadece bir yolu yapmak değil, mahallemizin günlük yaşamını ve üretimini kolaylaştıracak ulaşımı sağlamak" dedi.

Bahşiş Mahallesi ve tarımsal ulaşıma katkı:

Bahşiş’teki çalışmaların hedefi yalnızca mahalle içi dolaşımı iyileştirmek değil; tarımsal üretim yapanların tarlalarına ve ürün taşıma güzergahlarına daha rahat erişim sağlamaktı. Bu kapsamda 1 900 metre yolun bakım ve onarımı, 4 bin 400 metre sathi kaplama ve 19 bin 100 metre reglaj ve tesviye tamamlandı. Çalışmalarda 59 kamyon bypass malzeme kullanıldı, 44 kamyon bypass malzeme nakli gerçekleştirildi, ayrıca 5 adet binlik büz döşendi ve 9 kamyon asfalt yama çalışması yapıldı.

Başkan Ali Boltaç, mahalle ziyaretleri sırasında köy kahvelerinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi; yapılan hizmetleri anlatarak ihtiyaçlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Boltaç, ihtiyaç duyulan noktalarda yeni yollar açmaya ve mevcut yolların bakımını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. Yerel ulaşım ağının güçlendirilmesinin, hem günlük yaşamı hem de üretim ve nakliyeyi olumlu etkilemesi bekleniyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KULAK VE BAHŞİŞ MAHALLELERİNDE YOL ÇALIŞMALARI...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KULAK VE BAHŞİŞ MAHALLELERİNDE YOL ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor
images

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi
images

Malatya'nın tarım sahnesi yeniden canlandı: 14. fuar üreticilerle buluştu
images

Havza'da selden zarar gören üç esnaf odası için ortak hizmet binası projesi hazı...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

irak'ta 23 yıllık işgalin insanî bilançosu

Kaman'da takiple düzenlenen operasyonda 12 hap ve 55 gram madde ele geçirildi

Elazığspor belediye katkısıyla ulusal lisansını aldı: 3 puan tehdidi sona erdi

Tünelde gerçeğe yakın tatbikat: ekipler kurtarma ve sevk süreçlerini denedi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor