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Kula’nın gururu Melih Özdemir cumhurbaşkanlığı kupasında şampiyon

Kula'nın genç pehlivanı Melih Özdemir, 57 yıl aradan sonra düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda küçük orta büyük boy kategorisinde şampiyon oldu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 16:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kula’nın gururu Melih Özdemir cumhurbaşkanlığı kupasında şampiyon

Kula’nın gururu Melih Özdemir cumhurbaşkanlığı kupasında şampiyon

57 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Kula'nın genç pehlivanı Melih Özdemir küçük orta büyük boy kategorisinde şampiyon oldu. Özdemir, turnuva boyunca sergilediği teknik ve fiziksel üstünlükle rakiplerini geride bıraktı.

müsabakaların akışı:

Çekişmeli karşılaşmaların ön plana çıktığı organizasyonda Özdemir, çayıra çıktığı her raundda sakin ve kontrollü bir performans gösterdi. Hakem kararları ve seyircinin yoğun ilgisi altında ilerleyen maçlarda pehlivan, rakiplerinin hamlelerini başarıyla savuşturup üstünlük sağlayarak finale kadar yükseldi. Finalde aldığı galibiyetle kupayı ilçesine taşıdı.

kula ve spor camiasının değerlendirmesi:

Bu zafer, Kula'da yağlı güreşe gönül verenler tarafından memnuniyetle karşılandı. Melih Özdemir'in elde ettiği başarı, yalnızca bir şampiyonluk olarak kalmayıp kariyerinde yeni bir dönemin kapısını araladı; şampiyonlukla birlikte pehlivanın büyük orta boy kategorisine yükselme hakkı kazandığı bildirildi. İlçe ve kulüp temsilcileri ile taraftarlar, genç sporcuyu kutladı ve ilerleyen yıllarda daha fazla başarı beklentisini dile getirdi.

Özdemir'in performansı, hem bireysel gelişimi hem de Kula'nın güreşteki prestijini yeniden gündeme taşıdı; genç pehlivan, gelecek turnuvalarda da adından söz ettirmeyi hedefliyor.

KULALI GENÇ PEHLİVAN MELİH ÖZDEMİR, YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI&#039;NDA KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY...

KULALI GENÇ PEHLİVAN MELİH ÖZDEMİR, YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI'NDA KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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