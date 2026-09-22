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Külliyede dayanışma: Aziziye Nizamiye'den 36 ünite kan bağışı

Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında personel, veliler ve çevre sakinleri 36 ünite kanı Türk Kızılayı'na teslim etti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Külliyede dayanışma: Aziziye Nizamiye'den 36 ünite kan bağışı

Etkinlik ve katılım:

Aziziye Nizamiye Eğitim Kurumları, külliye yerleşkesinde düzenlediği kan bağışı organizasyonuyla toplumsal yardımlaşma bilincini öne çıkardı. Yeni yapılan cezaevinin arkasındaki alanda sabah saatlerinden akşama kadar süren etkinlikte kurum personeli, veliler ve çevre sakinlerinin yoğun desteğiyle toplam 36 ünite kan bağışı toplandı.

18 yaş altı öğrencilerin rolü:

Yasal mevzuat gereğince 18 yaş altı öğrenciler kan bağışı yapamadı; ancak gençler organizasyona lojistik destek vererek ve bağışın önemine dikkat çeken çalışmalarda bulunarak katkı sağladı. Öğrencilerin duyarlılığı etkinlikte dikkat çekti.

Yetkililerin mesajı:

Yetkililer, kan stoklarının sürekliliğinin önemine vurgu yaparak kampanyaya katılan tüm bağışçılara teşekkür etti. Toplanan kanlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı yetkililerine teslim edildi.

AZİZİYE NİZAMİYE EĞİTİM KURUMLARI, TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA...

AZİZİYE NİZAMİYE EĞİTİM KURUMLARI, TOPLUMSAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA BİLİNCİNİ ARTIRMAK AMACIYLA GENİŞ KAPSAMLI BİR KAN BAĞIŞI ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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