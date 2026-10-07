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Kulp'ta 200 kilometrelik kırsal yol ağı yeniden ulaşıma açılıyor

Büyükşehir ve Kulp belediyeleri, yağışların kapattığı 7 mahalle ve 50 mezraya ulaşımı sağlayan 200 km'lik yolları açmak ve düzenlemek için çalışıyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Kulp'ta 200 kilometrelik kırsal yol ağı yeniden ulaşıma açılıyor

Kulp'ta kırsal ulaşım altyapısı onarılıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesi, ilçenin engebeli coğrafisinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle kullanılamaz hale gelen yolların açılması ve düzenlenmesi çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin önceliği, kırsal yerleşimlere erişimin yeniden sağlanması ve günlük yaşamın normale dönmesidir.

çalışmaların kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kapanan yol kesimleri açılırken, yağışlardan zarar görmüş güzergâhlar da onarılıyor. Ekipler, ilçede ulaşımı aksatan problemli noktalarda şev temizliği, dolgu ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca güvenli geçiş sağlanana kadar alternatif güzergâh düzenlemeleri de yapılıyor.

etki ve hedefler:

Çalışmalar, 7 mahalle ve 50 mezraya ulaşımı sağlayan toplam 200 kilometrelik yol ağını kapsıyor. Belediye yetkilileri, açma ve düzenleme işlemlerinin tamamlanmasıyla kırsal yerleşimlerde erişim sorunlarının büyük ölçüde giderileceğini belirtiyor. Amaç, vatandaşların sağlık, eğitim ve ihtiyaç tedarikine kesintisiz erişimini sağlamak ve olası yeni yağışlara karşı yolların dayanıklılığını artırmaktır.

Büyükşehir Belediyesi ile Kulp Belediyesi iş birliğiyle yürütülen saha çalışmaları devam ediyor; ekiplerin önünde engebeli arazi ve hava koşullarından kaynaklanan lojistik zorluklar bulunsa da çalışmaların hızla ilerlemesi hedefleniyor.

ARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGEBELİ BİR COĞRAFYAYA SAHİP KULP İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN...

ARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ENGEBELİ BİR COĞRAFYAYA SAHİP KULP İLÇESİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN KULLANILAMAZ HALE GETİRDİĞİ 200 KİLOMETRELİK YOL AĞINDA AÇMA VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KULP BELEDİYESİ İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA, 7 MAHALLE VE 50 MEZRAYA ULAŞIM SAĞLAYAN YOLLARIN YENİDEN KULLANILABİLİR HALE GETİRİLMESİ AMAÇLANIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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