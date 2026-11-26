başdanışman gülşen orhan fuar programını takip etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 2. Cizre Kitap Fuarı kapsamındaki etkinlikleri izlemek üzere fuar alanına geldi. Orhan, yazar ve siyasetçi Yasin Aktay’ın söyleşi ve imza programına katılarak etkinlikteki konuşmayı takip etti ve ardından imza törenine eşlik etti.

Fuar süresince Orhan, stantları tek tek gezerek yazarlar ve yayınevi temsilcileriyle sohbet etti; ziyaret sırasında fuarın bölge için taşıdığı önem üzerine görüş alışverişinde bulundu.

organizasyon ve katılımcı profili:

Sanat ve Sevgi Sokağı’nda "Kitapla Buluş" temasıyla açılan fuar, Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlendi. Etkinlikte 51 yayınevi ve yazarların yer aldığı toplam 77 stant kitapseverleri ağırlamaya devam etti.

kültürel canlanma vurgusu ve sempozyum çağrısı:

İmza töreninin ardından konuşan Orhan, geçen yıl başlayan fuar geleneğinin bu yıl daha fazla ilgi gördüğünü belirterek bölgenin uzun yıllar kültürel faaliyetlere hasret kaldığını ifade etti. Orhan, "Gerçekten bu topraklar, vatandaşlarımız, bu bölge kültür çalışmalarına, kültürel faaliyetlere, sempozyumlara, fuarlara hasret. On yıllardır bu tür faaliyetlerin icra edileceği bir ortam söz konusu değildi" sözleriyle bölgedeki eksikliğe dikkat çekti.

Orhan, kültür, sanat, edebiyat, eğitim ve bilim odaklı sürecin yetkililer, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle desteklendiğini vurgulayarak fuardan memnun ayrılacaklarını söyledi. Ayrıca Şırnak Üniversitesince düzenlenecek olan 5. Melaye Ciziri Sempozyumuna tüm vatandaşları davet etti.

Melaye Ciziri’nin yalnızca Türkiye ve bölgede değil dünyada da akademik çalışmalara konu olan bir değer olduğunu belirten Orhan, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Ağrı gibi illerde klasik şair ve alimlerin ele alınmasının önemine işaret etti. Bu çalışmaların geçmişteki büyük medeniyetle yeni nesli buluşturma açısından ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Orhan, sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 2009’da Van’ın Bahçesaray ilçesinde başlayan Fakaye Teyran sempozyumu ve festivallerinden bu yana sürdüğünü aktardı. Ayrıca klasik eserlerin basımına değinerek ay sonu itibarıyla 20 klasik esere ulaşılacağını ve Aleksander Chaba koleksiyonunun basımının akademisyenler ve vatandaşlar için önemli bir kaynak sunduğunu sözlerine ekledi.

Fuar, bölgedeki kültürel hareketliliğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor; yetkililer ve katılımcılar etkinliklerin sürdürülmesi ve çeşitlendirilmesi yönünde görüş birliği içinde.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI GÜLŞEN ORHAN, 2. CİZRE KİTAP FUARINI ZİYARET ETTİ