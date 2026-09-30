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Kültür sezonu Esenler'de Sezai Karakoç ile dirilişe odaklanıyor

Esenler Belediyesi 2026-2027 kültür sanat sezonunu Sezai Karakoç’a adadı; sezon 9 Ekim’de başlayacak ve şiir, sempozyum, sergi ve söyleşiler içerecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kültür sezonu Esenler'de Sezai Karakoç ile dirilişe odaklanıyor

Sezai Karakoç anısına düzenlenen yeni sezon

Esenler Belediyesi, 2026-2027 kültür sanat sezonunu Türk edebiyatının önemli isimlerinden Sezai Karakoç'a ithaf etti. Şairin şiiri, eserleri ve medeniyet tasavvuru etrafında şekillenecek programlar, 9 Ekim Cuma günü düzenlenecek açılışla başlayacak.

Belediyenin 2016'dan bu yana sürdürdüğü uygulama doğrultusunda sezonlar, Türk, İslam ve dünya tarihine iz bırakmış şahsiyetlere adanıyor. Bu yılki tercih, Karakoç'un düşünce dünyasının genç kuşaklara aktarılması ve vefatının beşinci yılı anısına yapılan bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Esenler’in kararı ve açılış programı:

Açılış, 9 Ekim Cuma günü Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da gerçekleşecek. Sezon boyunca şiir, edebiyat, tiyatro ve musiki etkinliklerinin yanı sıra söyleşi ve konferanslar da vatandaşlarla buluşacak. Programların odağında Karakoç’un «Diriliş» düşüncesi ve Mona Rosa gibi eserlerinin edebiyat hafızasındaki yeri olacak.

Belediye yetkilileri, düzenlenecek etkinliklerin hem sanatseverlere hem de gençlere ulaşmasını hedeflediklerini belirtiyor; açılış etkinliği sezonun tonunu belirleyecek ilk adım olarak öne çıkıyor.

Gençlik, eğitim ve eserlerin yaygınlaştırılması:

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Karakoç'un fikir mirasının genç kuşaklara aktarılmasının öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Göksu, Esenler Belediyesi'nin yıllardır Karakoç'un düşünce dünyasını yaşatma çabalarını sürdürdüğünü, bu doğrultuda Sezai Karakoç Gençlik Bilgi ve Hikmet Evimiz gibi mekanlar ve eğitim programları aracılığıyla gençlerle buluşulduğunu ifade etti.

Başkan Göksu'nun açıklamasında, "Diriliş nesli" tanımlaması öne çıktı; bu kavram, kökleriyle bağını koruyan, medeniyetine sahip çıkan ve dava şuuruyla yetişen kuşak vizyonunu temsil ediyor. Belediye, sezon boyunca Karakoç'un umut, inanç ve dava şuurunu taşıyan eserlerini farklı platformlarda görünür kılmayı hedefliyor.

Programlar ve özel etkinlikler:

Sezon kapsamında planlanan etkinlikler arasında Sezai Karakoç Sempozyumu, Sezai Karakoç Okumaları, Sezai Karakoç Konuşmaları ile sanatçının yaşamı ve eserlerine odaklanan özel bir sergi yer alıyor. Bu programlarla Karakoç'un kültür, sanat, şehir, gençlik ve medeniyet üzerine geliştirdiği düşünceler detaylı şekilde ele alınacak.

Belediye, etkinlik takvimi ve katılımla ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde duyuracağını belirtti; sezon, Karakoç'un eserlerini hem akademik hem de halk düzeyinde tartışmaya açacak bir platform sunacak.

Esenler’de sezonun yeni adı: &quot;Sezai Karakoç&quot;

Esenler’de sezonun yeni adı: "Sezai Karakoç"

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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