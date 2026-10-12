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Kültür ve doğayla buluşma: Sıla yurdu öğrencileri Kastamonu'yu gezdi

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler, rehberli bir şehir gezisinde Kastamonu'nun tarihi mekanlarını ve doğal güzelliklerini keşfetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kültür ve doğayla buluşma: Sıla yurdu öğrencileri Kastamonu'yu gezdi

Kastamonu rotası:

İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrenciler için düzenlenen gezi, Kastamonu’nun hem tarihi mirasını hem de doğal zenginliklerini tanıtmayı amaçladı. Program kapsamında yurt sakinleri, şehrin öne çıkan kültürel noktalarını ve doğa alanlarını bir arada görme fırsatı buldu.

ziyaret edilen mekanlar ve rehberlik:

Gezi, Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi ziyaretiyle başladı. Yurt müdür yardımcıları Nejdet Karakırık ve Murat Masatcı eşliğinde öğrencilere, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri’nin hayatı, külliyedeki tarihi yapılar ve 'asa suyu' hakkında bilgilendirme yapıldı. Külliyedeki Vakıf Müzesi de grubun rotasında yer aldı. Ayrıca, Ilgaz Dağı eteklerindeki Benli Sultan Türbesi ziyaret edilerek bölgenin manevi ve tarihî mirası yerinde görüldü.

doğa ve dinlenme alanları:

Gezi programı, öğrencilerin doğayla bağ kurmasına olanak tanıyan etkinlikleri de içeriyordu. Katılımcılar, Kadı Dağı Mesire alanında piknik yaparak açık havada zaman geçirdi ve Ilgaz’ın eteklerindeki peyzajı deneyimleme fırsatı buldu. Bu bölüm, hem sosyal kaynaşma hem de şehir dışı doğa deneyimi sağladı.

öğrencilerin değerlendirmesi:

Yurt öğrencileri, gezinin şehrin tarihini ve doğal güzelliklerini tanımalarına önemli katkı sağladığını belirtti. Rehberli anlatımlar ve yerinde gözlemler, katılımcıların bölgeye ilişkin farkındalığını artırdı; öğrenciler gönüllü olarak benzer etkinliklerin devam etmesini talep etti.

İHLAS VAKFI SILA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN GEZİYLE KASTAMONU’NUN...

İHLAS VAKFI SILA ERKEK ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLER, DÜZENLENEN GEZİYLE KASTAMONU’NUN TARİHİNİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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