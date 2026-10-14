Kültür ve kampüs hayatını güçlendiren üniversitede 173 projeyle Türkiye birinciliği sürüyor

kamuoyuna sunulan toplantıda kulüp projeleri ve hedefler masaya yatırıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık öğrenci kulübü başkanları, temsilcileri ve danışmanlarıyla bir araya gelerek kulüplerin faaliyetlerini, yeni dönem hedeflerini ve proje süreçlerini değerlendirdi. Toplantı, üniversitenin Sosyal Yaşam Merkezi Lila Salon’da düzenlendi ve geniş katılımla gerçekleşti.

ÜNİDES başarısı ve başvuru süreci:

Toplantıda konuşan Kırışık, özellikle Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde elde edilen başarılara vurgu yaptı. Kırışık, "Farklılığınızı bütün Türkiye’ye gösterdiniz ve 7 dönemin sonunda 173 proje ile Türkiye birinciliğimiz devam ediyor" ifadeleriyle KBÜ'nün performansını değerlendirdi ve yeni dönemde 22 Ekim'e kadar ÜNİDES proje başvurularının süreceğini hatırlattı.

Kırışık, ÜNİDES aracılığıyla öğrencilere proje kültürü, takım çalışması ve birlikte üretme becerilerinin kazandırıldığını belirterek üniversite yaşamının derslerden ibaret olmadığını vurguladı.

kampüs hayatı, etkinlikler ve öğrenci katılımı:

Rektör ayrıca kısa süre önce düzenlenen KBÜFEST etkinliğine değinerek, öğrenci kulüplerinin açtığı stantlar ve illerin tanıtımına yönelik çalışmaların farklı şehirlerde örnek teşkil ettiğini söyledi. Etkinliğin ülke çapında yaygınlaşmasını istediklerini ve gençlerin Türkiye’nin kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini tanıtma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.

Kırışık, kampüs yaşamını zenginleştirmeye yönelik uygulamalardan da bahsetti. Geçen yıl hayata geçirilen Öğrenci Senatosunun aktif biçimde çalışmaya başladığını, öğrenci taleplerinin aşamalı biçimde değerlendirildiğini bildirdi. Ayrıca, Türkiye’de ilk kez uygulandığını belirttiği "Kampüste Ramazan" organizasyonunun bu yıl da sürdürüleceğini; ramazan ayı boyunca her gün tematik ve ücretsiz iftar programları düzenleneceğini kaydetti.

öğrenci politikaları ve mezun bağları:

Toplantıda Rektör Kırışık, Kamu Politikaları Araştırma Geliştirme Merkezi (KAPGEM) bünyesinde öğrencilerin fikirleriyle şekillenecek bir "Öğrenci Politikaları Masası" kurulacağını açıkladı. Bu masada hazırlanacak politika raporlarıyla hükümet ve bakanlıklara katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırışık, öğrenci katılımının önemine dikkat çekerek saha deneyimleri ve öneriler doğrultusunda üniversite gençliğinin geleceğine yönelik çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Üniversite aidiyetinin mezuniyet sonrasında da sürmesini istediklerini ifade ederek mezunlar derneği ve mezunlar platformları oluşturma planlarından söz etti.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Akyürek da toplantıda kulüplerin yeni dönem faaliyetleri, idari işleyişi ve kurumsal koordinasyon süreçleri hakkında bilgi verdi. Öğrenci kulübü temsilcileri toplantıda talep, öneri ve projelerini doğrudan aktardı. Çalışma, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK, ÖĞRENCİ KULÜBÜ BAŞKANLARI, TEMSİLCİLERİ VE DANIŞMANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK KULÜPLERİN FAALİYETLERİNİ, YENİ DÖNEM HEDEFLERİNİ VE PROJE SÜREÇLERİNİ DEĞERLENDİRDİ.