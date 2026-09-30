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Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Görüş alışverişi yapıldı, Çiçek teşekkür etti.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme

Kültür ve turizm gündemiyle valilikte görüşme

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.

ziyaretin detayları:

Vali Gökmen Çiçek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bakan Yardımcısı Yılmaz'a teşekkür etti. Ziyaret, vali makamında gerçekleşti ve karşılıklı nezaket çerçevesinde sürdü.

görüşmenin sonucu:

Taraflar arasında karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından ziyaret sona erdi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ MAKAMINDA...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI DR. COŞKUN YILMAZ, KAYSERİ VALİSİ GÖKMEN ÇİÇEK’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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