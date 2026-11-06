Kültürel köprü kuruldu: Yunus Emre Enstitüsü ile Güney Kore Müslüman Federasyonu arasında protokol

Yunus Emre Enstitüsü ile KMF arasında kültürel iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Güney Kore Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin 70’inci yıl dönümü öncesinde, Yunus Emre Enstitüsü ile Güney Kore Müslüman Federasyonu (KMF) arasında kapsamlı bir kültürel iş birliği protokolü imzalandı. Tören, Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve protokole Prof. Dr. Selim Argun ile Dr. Dong Eok Hussein Kim imza attı.

protokolün kapsamı:

İmzalanan protokol, iki kurumun kültürel ve sanatsal etkinliklerde ortak hareket etmesini, Türkiye’nin özellikle Türk-İslam kültürü ve sanatını Güney Kore’de daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. Bu çerçevede sergi, konser, atölye ve gösteri gibi etkinliklerin düzenlenmesi, iki toplum arasındaki kültürel etkileşimi artıracak projelerin geliştirilmesi planlanıyor. Protokol aynı zamanda uzun vadeli programlar ve halka yönelik tanıtım faaliyetleriyle Türkiye’nin kültürel mirasının Güney Kore toplumunda görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

akademik iş birliği ve yayınlar:

Protokolün önemli bir başlığı bilimsel ve akademik iş birliklerine ayrıldı. Kurumlar ortak araştırma projeleri yürütecek, akademik yayın faaliyetlerini destekleyecek ve kültürel ilişkileri akademik bakış açısıyla ele alacak çalışmalara kaynak sağlayacak. Özellikle Türk-İslam kültürünün Güney Kore kültürü üzerindeki etkileri ve iki kültür arasındaki tarihî etkileşimlerin incelenmesi öncelikli konular arasında yer alıyor. Bu faaliyetlerin, kültürel tanıtımın ötesinde karşılıklı bilgi paylaşımını ve bilimsel diyaloğu güçlendirmesi bekleniyor.

beklenen etkiler ve ileriye dönük adımlar:

İmzalanan protokol, 2027’de kutlanacak Türkiye-Güney Kore diplomatik ilişkilerinin 70’inci yılı öncesinde iki ülke arasındaki kültürel diplomasinin derinleştirilmesine katkı sağlayacak. Sürdürülebilir ortak projeler oluşturmayı amaçlayan iş birliği, kurumlar arası etkinlik sıklığını artırarak uzun vadeli kurumsal bağların güçlenmesine zemin hazırlayacak. Ayrıca, gerçekleştirilecek faaliyetlerin iki toplum arasında karşılıklı anlayış ve kültürel farkındalığı artırması hedefleniyor.

Protokolün hayata geçirilmesiyle birlikte Yunus Emre Enstitüsü ile KMF arasındaki ilişki, yalnızca etkinlik birlikteliğiyle sınırlı kalmayacak; akademik yayınlar, araştırma programları ve kültürel projeler aracılığıyla iki ülke arasında daha derin ve sürekli bir kültürel iletişim kurulması amaçlanıyor.

TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE CUMHURİYETİ ARASINDAKİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN 70. YIL DÖNÜMÜ ÖNCESİNDE, YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ İLE GÜNEY KORE MÜSLÜMAN FEDERASYONU (KMF) ARASINDA KÜLTÜREL İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.